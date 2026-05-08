Hantavirus en el crucero: en qué consiste la cepa Andes, la única que se contagia entre humanos y que ahora preocupa a la Argentina

Mientras en las Islas Canarias se preparan para recibir este fin de semana al crucero con 140 pasajeros y miembros de la tripulación, afectado por hantavirus, la infectóloga Alejandra Gaiano explicó, en diálogo con LN+, la transmisibilidad del virus y las precauciones de la cepa Andes, la única conocida que se contagia entre humanos.

“La mayoría de las personas que tuvieron infección de persona a persona por la cepa Andes tuvieron contacto estrecho”, sostuvo sobre los contagios, y subrayó: “En este caso, lo que se dio es que justo se dieron los contagios en un lugar donde había muchas personas en un espacio cerrado, pero bajo ningún punto de vista tiene un potencial pandémico".

Alejandra Gaiano

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