Hay alerta por lluvias, vientos, nevadas y niebla para este martes 9 de junio: las provincias afectadas

Tras un comienzo de semana con condiciones inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias, vientos, nevada y niebla para este martes 9 de junio, que afecta a doce provincias del país por presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que la alerta amarilla por lluvias fuertes rige en la provincia de Neuquén, donde se esperan lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad.

Estas áreas serán afectadas por lluvias, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

El mapa de alertas del SMN para esta jornada

Frente a esta serie de fenómenos, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para evitar mayores inconvenientes:

Evitar salir de los hogares salvo que sea necesario.

No sacar la basura.

Mantener limpios los desagües y sumideros para favorecer el escurrimiento del agua.

Alejarse de zonas que puedan inundarse.

Cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a las viviendas.

Evitar actividades al aire libre.

Desconectar los electrodomésticos.

Cerrar puertas y ventanas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse en el exterior, buscar refugio en edificaciones o vehículos cerrados.

La alerta amarilla por vientos fuertes, en tanto, rige en La Rioja y Catamarca, región que será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En este contexto, el organismo recomendó a todos los ciudadanos evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por otro lado, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una alerta violeta por niebla en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, lo que puede reducir significativamente la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes en rutas y accesos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, circular a velocidad reducida, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces bajas encendidas. También aconsejan evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial.

El tiempo en el AMBA

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre los 7°C y los 14°C. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día y se esperan vientos con velocidades aproximadas de entre 7 y 12. Durante la mañana y el mediodía habrá una marcada presencia de neblina.

El martes se presentan condiciones similares, con un cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas que se mantendrán entre los 10°C y los 15°C.

El pronóstico del SMN para esta semana en la Ciudad

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 14°C y 7°C en la provincia de Buenos Aires; 18°C y 11°C en Catamarca; 21°C y 13°C en Chaco; 12°C y 4°C en Chubut; 19°C y 7°C en Córdoba; 21°C y 13°C en Corrientes; 19°C y 11°C en Entre Ríos; 21°C y 14°C en Formosa; 13°C y 10°C en Jujuy; 14°C y 6°C en La Pampa; 14°C y 10°C en La Rioja; 12°C y 7°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas máximas y mínimas se mantendrán en 21°C y 12°C en Misiones; 16°C y 6°C en Neuquén; 15°C y 3°C en Río Negro; 14°C y 10°C en Salta; 14°C y 6°C en San Juan; 14°C y 6°C en San Luis; 8°C y 3°C en Santa Cruz; 19°C y 11°C en Santa Fe; 20°C y 11°C en Santiago del Estero; 9°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 12°C en Tucumán.