Vuelos demorados en Aeroparque y Ezeiza por la niebla en el AMBA: humedad y poca visibilidad

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este martes cubierta de una densa niebla que generó dificultades en la circulación debido a la poca visibilidad y los bancos de neblina. A su vez, a partir de las primeras horas de la mañana se reportaron algunas demoras en los arribos y partidas de vuelos en los principales aeropuertos de la Ciudad y el conurbano bonaerense.

En medio de la advertencia violeta que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) —y que implica fenómenos que pueden representar inconvenientes en el desarrollo habitual de la vida cotidiana—, hay varios vuelos demorados para poco antes de las 10.

La niebla se extendió desde la noche de este lunes y afectó las operaciones del Aeroparque Jorge Newbery, en donde Aerolíneas Argentinas reportaba tres vuelos atrasados. El primero, con origen en la ciudad de Córdoba, estaba originalmente programado para las 9 y fue demorado para las 10.48.

Hay demoras en algunos vuelos en Aeroparque y Ezeiza por la niebla Santiago Filipuzzi

El segundo, el AR 1803 —también de Córdoba—, fue aplazado desde las 10.40 hasta las 11.08. Un tercer vuelo, proveniente de Trelew, provincia de Chubut, llegará a Buenos Aires a las 11.11, cuando su horario original era a las 10.50. En tanto, según indicaron fuentes aeroportuarias a LA NACION, el aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini opera con normalidad.

La advertencia nivel violeta rige sobre la Ciudad y provincia de Buenos Aires, además de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Esto, tal como puede ocurrir desde esta mañana, puede reducir significativamente la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes en rutas y accesos.

Ante este escenario —habitual durante los meses más fríos del año— las autoridades recomendaron que los ciudadanos tengan precauciones extra a la hora de manejar: eviten desplazamientos innecesarios; circulen a velocidad reducida; mantengan una distancia prudente entre vehículos; y utilicen las luces bajas encendidas. También aconsejaron evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial.

Las advertencias por nieblas para este martes SMN

Para este martes, además, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre una mínima que comenzó en 7°C y una máxima que llegará a los 14 grados. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día y se esperan vientos con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La presencia de neblina se extenderá, por lo menos, durante la mañana y el mediodía.

Los próximos días, en tanto, estarán marcados por un progresivo cambio del tiempo en buena parte de la Argentina. Tras jornadas con condiciones relativamente estables, distintos modelos meteorológicos anticiparon el regreso de la inestabilidad, con lluvias de variada intensidad y un descenso térmico que comenzará a sentirse durante el fin de semana y se extenderá hacia la próxima semana.

Según informó el sitio especializado Meteored, para el próximo fin de semana aumentará la probabilidad de un retorno de las precipitaciones sobre distintos sectores del centro del país. En este marco, avanzará un frente frío a partir del sábado, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias débiles y lloviznas, además de un moderado descenso de las temperaturas que se extenderá hasta el lunes.