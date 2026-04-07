Agostina Páez opinó sobre el video en el que su padre hace gestos racistas: “Es un horror, una vergüenza”

La abogada santiagueña Agostina Páez opinó este lunes por la noche sobre el video que se filtró de su padre, Mariano Páez, haciendo gestos de mono y jactándose de ser un “empresario, millonario, usurero y narco privado”. “Lo que hizo es un horror, una vergüenza“, expresó la joven 29 años, que pasó cas tres meses en Río de Janeiro acusada por la Justicia brasileña por haber realizado gestos similares a la salida de un bar.

Consultada sobre la filtración del video, Páez señaló: “El día del video en donde se lo ve a mi padre haciendo esos gestos... Yo apenas había llegado a la Argentina”. “Casi me muero [al verlos]. Fue una vergüenza total“, reconoció la abogada.

En las últimas horas, a raíz de la difusión del video, la querella citó en el expediente el clip viral de Mariano Páez, con el objetivo de justificar una indemnización mayor para las víctimas. Las imágenes fueron utilizadas para reclamar a la familia un resarcimiento de poco más de US$150.000, según los alegatos finales presentados este lunes y a los que tuvo acceso LA NACION.

El gesto racista del padre de Agostina Páez

“No entiendo cómo, sabiendo lo mal que lo pasé, él mismo haga eso”, relató Páez en diálogo con el periodista Diego Sehinkman en TN. Luego, al realizar una semblanza de su padre, manifestó: “Mi papá estaba borracho, eso es algo habitual en él”.

En el intercambio, la abogada reconoció que su padre “tiene muchos enemigos” y que muchas veces ella actuó como si fuera su madre. “No vengo de una familia racista, pero es mi padre, y es lo que me tocó”, remató la mujer santiagueña.

“No soy millonaria”

En otro tramo de la entrevista, Páez hizo alusión a su situación económica. “Yo no soy millonaria, trabajo de forma independiente”, indicó. Respecto a su padre, apuntó: “Él tiene una empresa de colectivos en La Banda, una empresa chica a la que ahora le va muy mal”.

Al hacer un análisis retrospectivo de sus gestos racistas, Páez dijo: “Recapacité y me di cuenta que estuve mal. Es más, hasta me puse a estudiar el contexto histórico de Brasil”.

"Solo mis familiares y amigos más íntimos saben quién soy", sostuvo la abogada santiagueña

Luego marcó que la actitud de sus compatriotas ante su detención en Río de Janeiro, la sorprendió. “La reacción de los argentinos me llama un poco la atención, veo que hay mucha hipocresía que salieron a atacarme diciéndome cosas aún más graves de lo que fueron mis gestos”, señaló.

“Desde que el día que me detuvieron que estoy con tratamiento psicológico, tratando de sobrellevar todo esto. Sigo mal, pero tratando de tomarlo con mas calma”, confesó Páez.

Un bar con reseñas negativas

Más adelante, la joven de 29 años habló sobre las “reseñas negativas” del bar de Río de Janeiro en donde se enfrentó con los trabajadores, quienes le achacaban que no había pagado la cuenta completa, pese a que Páez aseguró que sí lo había hecho.

“Luego de mi detención, con mi abogada nos pusimos a ver las reseñas de Google y vimos que había más de 100 comentarios de gente a la que también le quisieron cobrar de más“, relató Páez.

La abogada aseguró que “en los videos de las cámaras de seguridad del lugar no se me ve hablando con nadie: yo estaba enojada pero no estaba alterada”.

La abogada argentina Agostina Páez podría ir a prisión en Río de Janeiro por un gesto racista

En referencia a las amigas de Páez, a quienes también se las ve en la grabación, la abogada sostuvo: “Ellas jamás me juzgaron por todo lo ocurrido, es más, me cuidan y no me señalan”.

La situación legal de Páez

La abogada de Agostina Páez, Carla Junqueira, analizó el impacto de los gestos racistas del padre de su clienta, que se conocieron en el marco de un video que se hizo viral, y admitió “estar preocupada”.

En el video que comenzó a circular el fin de semana, el empresario Mariano Páez realizó gestos similares a los de un mono, los mismos por los que la santiagueña de 29 años fue imputada y detenida.

Consultada sobre los efectos que esto puede tener en la causa, sostuvo en LN+: “Estoy preocupada, porque eso no debería impactar en el caso, pero sabemos que va a ser usado por la querella para pedir un aumento de pena”.

Si bien en otro tramo de la entrevista aclaró que este material “no debería” ser incluido o utilizado, porque “está cerrada la fase probatoria”, no dudó de que lo van a hacer. “La querella va a usar esto; se van a prender de cualquier cosa para pedir más”.