La reacción de la abogada de Agostina Páez tras los gestos racistas del padre de su clienta: “Estoy preocupada”

La abogada de Agostina Páez, Carla Junqueira, analizó el impacto de los gestos racistas del padre de su clienta, que se conocieron en el marco de un video que se hizo viral, y admitió “estar preocupada”.

En el video que comenzó a circular el fin de semana, el empresario Mariano Páez realizó gestos similares a los de un mono, los mismos por los que la santiagueña de 29 años fue imputada y detenida.

Consultada sobre los efectos que esto puede tener en la causa, sostuvo en LN+: “Estoy preocupada, porque eso no debería impactar en el caso, pero sabemos que va a ser usado por la querella para pedir un aumento de pena”.

Si bien en otro tramo de la entrevista aclaró que este material “no debería” ser incluido o utilizado, porque “está cerrada la fase probatoria”, no dudó de que lo van a hacer. “La querella va a usar esto; se van a prender de cualquier cosa para pedir más”.

La estrategia actual

La abogada de Agostina adelantó que desde el punto de vista jurídico lo que va a argumentar es que la joven “no puede ser responsabilizada por los hechos de su padre”. “Además es un hecho ocurrido en otro país, en otra jurisdicción, donde Brasil no tiene competencia”, enfatizó al ser consultada.

Por otro lado, aclaró que la santiagueña seguirá dando entrevistas a medios de comunicación, de los cuales -hizo saber- siempre sintió apoyo, incluso a la distancia, mientras permaneció en Brasil, por más de dos meses. “Sé que su plan es ser una embajadora antirracismo”, anticipó.

Agostina Páez en OLGA. Captura

“No fue por su color de piel”

Agostina dio detalles este lunes sobre el tiempo que pasó en el país vecino y contó cómo fue el momento en que realizó los polémicos gestos por los que fue acusada. También habló sobre su vínculo con su padre.

La joven de 29 años fue grabada mientras realizaba gestos que imitaban los movimientos de un mono, dirigidos a empleados de un bar en Ipanema, en Río de Janeiro. Ante la consulta de por qué reaccionó de esta forma, explicó en una entrevista con el canal de streaming OLGA: “Los vi agarrarse los genitales. No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”.

El gesto racista del padre de Agostina Páez

Según su relato, en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada con los mozos del bar al que había ido con sus amigas con las que estaba de vacaciones en las playas cariocas, uno de ellos les hizo un gesto obsceno al que ella respondió de forma discriminatoria.

En otro tramo de la entrevista, Páez también volvió a referirse al video que comenzó a circular el fin de semana de su padre, el empresario local Mariano Páez, cuando fue a un bar y realizó gestos similares a los de un mono, los mismos por los que ella fue imputada y detenida.

“Me quería morir. No sabía qué hacer. Dije ‘no puede ser que recién llego, estoy con amigas en casa y salga mi papá a hacer esto sabiendo lo difícil que fue esto, lo que me puede complicar’. En mi familia yo soy… Me siento mamá de mi papá“, contó. Y añadió: ”No sé por qué lo hizo. Me enojé mucho, me dio mucha vergüenza. Me puse muy mal. Si bien mi papá me acompañó en este proceso, muchas veces tiene formas que no comparto para nada".