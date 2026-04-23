La abogada de Agostina Páez analizó el caso del otro argentino detenido en Brasil: “Es sorprendente”

A poco más de tres meses del caso de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, José Luis Haile, de 67 años fue detenido en Río de Janeiro tras insultar a una joven en la fila de un supermercado.

En diálogo con LN+, Carla Junqueiro, la abogada a cargo del caso de la argentina, opinó sobre el caso y analizó los posibles escenarios del hombre tras lo sucedido.

"Este caso sorprende porque es muy reciente, todavía no tenemos un fallo del caso de Agostina, que fue ampliamente divulgado en la prensa brasileña, principalmente en Río, y que este señor no haya tenido en consideración lo que pasó con su compatriota“, detalló.

Carla Junqueira en LN+

Según los medios, el hombre que insultó a la joven, reside en Brasil, es por ello que Junqueira sostuvo: "Acá va a ser muy difícil para la defensa poder argumentar lo que es error y prohibición, que sea la falta de conocimiento, porque ya vivía ahí. Y además acá hay un agravante que se suman dos injurias. Hay una injuria de género y hay una injuria racial, porque hay un primer insulto de género contra una mujer“.

En este marco, la especialista explicó que aún no hay una imputación de Fiscalía, ya que el caso se encuentra en la fase administrativa de comisaría que en Brasil se llama inquérito.

José Luis Haile, argentino detenido en Brasil Facebook

En relación al hecho, la abogada sostuvo: “Yo me imagino que va a sumar, va a pedir un concurso material por injuria de género sumado a racial no sé cómo va a analizar el inquérito de la fiscalía”.

“Aunque haya una injuria de género, no puede haber una injuria racial justificada por la injuria de género. Van por carriles separados. Entonces, en el caso de Agostina, si bien nosotros decimos que hubo una reacción tendría que haber hecho ella la denuncia”, sumó.

Al ser consultada por la influencia del caso de Agostina, remarcó: “Yo creo que puede sí llegar a influenciar negativamente para él”.

Hasta ahora, José Luis Haile, el hombre acusado por injuria racial, se encuentra bajo prisión preventiva debido a que vive en Brasil hace casi dos años. “Según escuché de la prensa brasileña, estaba en situación de calle. Al estar en situación de calle, tampoco puedo afirmar que exista esto, leí en la prensa, que al estar en situación de calle. Al no tiene domicilio fijo, es difícil revocar la preventiva" concluyó.