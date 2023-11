escuchar

Esta semana se desató una alarma en Tucumán y Santiago del Estero debido a la aparición de millones de peces muertos a lo largo de 14 kilómetros de las costas del embalse de Río Hondo, que se encuentra en el límite de ambas provincias norteñas. Si bien se analizan dos hipótesis, una por posible contaminación y otra por una cuestión ambiental, las primeras pericias indicarían que esta última opción sería la que desató el lamentable fenómeno.

Fue durante el fin de semana que los pescadores dieron cuenta de lo que parece un desastre ecológico. “Impresionante la cantidad de peces muertos. Cordones de sábalos muertos. Son millones, kilómetros y kilómetros de peces muertos”, comentó uno de ellos, Rafael Lizárraga, mientras filmaba un video en la Bahía de Los Britos, del lado tucumano.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados, los peces comenzaron a tener un comportamiento extraño el sábado por la tarde, por la noche salían a la superficie a buscar algo de oxígeno y el domingo, ya estaban sin vida, informó La Gaceta.

Las imágenes se fueron viralizando hasta que llegó la denuncia a las autoridades. La Mesa de Pescadores, agrupación que nuclea a representantes de deportistas, clubes de pesca y empresarios de todo el sector se contactó con funcionarios del gobierno tucumano. “Nos informaron que se tomarán muestras para analizar qué sucedió. No se puede responsabilizar a nadie sin pruebas. Lo importante es que se está actuando con toda celeridad”, sostuvo el referente del grupo Diego Lobo.

Luego, desde el Comité de Cuenca Sali-Dulce confirmaron que lo que ocurrió el fin de semana es un desastre ecológico.

En tanto, el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, a través de Fiscalía de Estado, se constituyó en querellante por la causa de la masiva mortandad de peces. Según fuentes oficiales, este “lunes a la tarde se formuló la denuncia penal, remitiéndola a los correos institucionales de la Secretaría Penal del Juzgado Federal y Ministerio Público Fiscal Federal” y el martes, se presentó como “querellantes en el Juzgado Federal Nº 1″, indicó El Liberal.

Las dos hipótesis

Hasta ayer se manejaban dos hipótesis: debido a la grave sequía, los lechos y el lago El Frontal cuentan con el nivel de agua muy baja, lo que combinado con las elevadas temperaturas, los ejemplares de sábalos, bogas, tarariras y dorados no tienen la cantidad de oxígeno suficiente para sobrevivir.

La otra teoría apuntaba a los industriales tucumanos que ya enfrentan procesos por daño ambiental, como el azucarero Jorge Rocchia Ferro que fue condenado por este delito.

De acuerdo a lo que explicaron desde la Mesa de Pesca, los empresarios suelen tirar desechos tóxicos al dique ante la posibilidad de fuertes tormentas. “Siempre hacen lo mismo. Creen que al haber mayor cantidad de agua los efectos no son los mismos, pero esta vez hicieron el doble de daño. Arrojaron los desperdicios y nunca llovió”, había comentado uno de los referentes del grupo, Martín Arévalo.

El legislador José Cano, que lleva adelante la denuncia en Tucumán, aseguró que se van a esperar “las pericias para determinar cuáles son los pasos a seguir”. El funcionario denunció hace poco más de dos semanas en la Justicia Federal otra mortandad de peces registrada el 26 de octubre en Los Romano, departamento de Leales.

La palabra del gobierno tucumano

Hoy, el gobierno tucumano desechó que la mortandad de peces se deba a la contaminación. El secretario de Producción de la Provincia, Eduardo Castro, explicó dese un comunicado que “un fenómeno climático” originó el crítico fenómeno.

“La Provincia está trabajando con la Secretaría de la Producción y la Subsecretaría de Medio Ambiente, en forma mancomunada, para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando en la desembocadura del Río Salí en el dique de Las Termas del Río Hondo”, dijo Castro en diálogo con los medios.

“Se han llevado a cabo trabajos de recorrido muy importantes desde el día domingo 12, el lunes 13 y el martes 14 de noviembre. Se tomaron muestras, se hizo interconsulta con la Fundación Miguel Lillo y se obtuvieron algunos tipos de análisis a partir de la toma de muestras” explicó e indicó: “Hasta el momento se cree que es la falta de oxígeno por la escasa cantidad de agua que tiene el río y por la gran cantidad de peces que suben a desovar. Tenemos en claro que la mortandad de esos peces no se debe a contaminación sino de un fenómeno climático”.

En tanto, aclaró que “los ingenios de la zona prácticamente no están moliendo. Los cinco ingenios que vierten el agua al Río Salí no están moliendo. El Trinidad, el Corona, el Concepción y el Florida no están moliendo. El único que les quedaba era el ingenio Leales, que va por el Arroyo Mixta, pero su desembocadura no coincide con la mortandad de peces”.

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente de Tcumán, Alfredo Montalván, detalló que su provincia “trabaja junto a la Fundación Miguel Lillo para dilucidar” la causa de la mortandad de peces y que la semana que viene se hará una reunión con los equipos técnicos de Santiago del Estero.

“Hemos trabajado con Santiago del Estero durante los últimos 12 años de un modo intachable, con honestidad intelectual en la temática. Ayer hemos navegado el embalse de Río Hondo y está muy bien, no tiene ningún problema de la falta de oxígeno en el agua (anoxia)”, explicó y detalló que el fenómeno se produjo “dentro del río Salí y se puede decir que es multicausal”.

A la investigación las autoridades tucumanas sumaron a la Universidad de La Plata para investigaciones en el seguimiento de algas y cianobacterias, responsables del consumo de oxígeno de las aguas.

Montalván detalló: “estamos tomando muestras, tenemos un sistema de monitoreo permanente y se sigue analizando; la respuesta va a salir desde los análisis de calidad de agua y de los biológicos, que ya realizó el Lillo, y hasta acá no hay una causa de intoxicación, no hay ninguna causa que pudiera decir que fue vinaza [el principal desecho de la caña de azúcar”.

