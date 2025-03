Alberto Crescenti se quejó de que manifestantes atacaron una ambulancia del SAME durante la marcha

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, indicó este jueves que las ambulancias que trabajaron en las inmediaciones del Congreso durante la marcha fueron agredidas por los manifestantes a “piedrazos”. “Es inadmisible”, consideró, al tiempo que subrayó: “La ambulancia es intocable, el equipo es intocable”.

Luego de precisar que 20 heridos debieron ser trasladados a hospitales, con lesiones diversas, Crescenti expresó: “Yo solo quiero decir una cosa y que le quede bien claro a todos”. Y continuó: “No puedo entender que vaya a levantar a un herido, como el señor que tuvo un traumatismo grave de cráneo, y nos agredan y nos agarren a piedrazos la ambulancia, eso es inadmisible. Estamos levantando heridos y no me vengan a decir que es un tema, que a unos sí y otros no. Es un herido, lo pongo como advertencia, es inadmisible”.

Enfrentamientos entre hinchas y fuerzas de seguridad durante la protesta de jubilados en el Congreso Hernán Zenteno - LA NACION

Consultado durante una entrevista con Radio Mitre acerca del sector de dónde podrían haber recibido las agresiones, dijo: “Yo no sé quien fue, no voy a personalizar. Yo lo digo como advertencia, la ambulancia es intocable, el equipo es intocable porque estamos tratando de salvar a un herido, y no me vengan por cualquier lado. Eso no lo vamos a admitir. La ambulancia es la ambulancia, el SAME es de todos. No toquen las ambulancias”.

Jorge Macri sobre la marcha

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló sobre los incidentes entre manifestantes, barrabravas y policías que tuvieron lugar este miércoles a la salida del Congreso y aseguró que las reparaciones le costarán a la Ciudad un monto de $260 millones. “Vandalizaron todo lo que encontraron a su paso y destruyeron mobiliario público, hubo 89 contenedores de basura prendidos fuego”, detalló.

En una conferencia de prensa durante este jueves, el dirigente porteño también se refirió a los 94 detenidos tras los enfrentamientos: “El Gobierno participó del operativo de seguridad dirigido por el Gobierno nacional y la actuación permitió detener a 94 personas, y más de la mitad tiene graves antecedentes penales por violación de la ley de drogas, por atentado y resistencia a la autoridad, daños, robo, arrebato, hurto y lesiones”.

En ese marco, anticipó: “En conjunto con Nación los vamos a acusar por destrozos de autos, de comercios, de espacio público y por agredir a personal policial”, y añadió: “No vamos a simplemente observar lo que ocurrió ayer como si fuera un hecho más. Desnaturalizaron la legítima concentración política autoconvocada y la convirtieron en una excusa para legitimar la violencia, generar caos y destrucción”.

Un manifestante se enfrenta a miembros de la Policía este miércoles, frente al Congreso de la Nación JUAN IGNACIO RONCORONI - EFE

“No lo vamos a permitir. Vamos a llevar a la Justicia a todos los detenidos. Es una causa abierta y la vamos a perseguir hasta el final. Tolerancia cero con los violentos, tolerancia cero con las mafias; no tienen lugar en la Ciudad, es mi compromiso y el de todo el equipo”, remarcó.

En su cuenta de X, tras la conferencia de prensa, Macri definió a los detenidos como “delincuentes organizados”. “Lo dije desde el primer día y lo repito cuantas veces sea necesario: no hay más lugar para hechos de violencia como los que vivimos ayer en nuestra Ciudad. La Policía de la Ciudad actuó en el tercer cordón de manera coordinada con las Fuerzas Federales y fueron atacados con piedras, palos, material incendiario e incluso armas de fuego”.

SON DELINCUENTES ORGANIZADOS



Lo dije desde el primer día y lo repito cuantas veces sea necesario: no hay más lugar para hechos de violencia como los que vivimos ayer en nuestra Ciudad.



La Policía de la Ciudad actuó en el tercer cordón de manera coordinada con las Fuerzas… pic.twitter.com/0yoqgBRJv1 — Jorge Macri (@jorgemacri) March 13, 2025

“Se detuvo a 94 personas, la mayoría de ellos tienen antecedentes graves. Sin embargo, la Jueza Karina Giselle Andrade, esta mañana ya los liberó a todos. Una demostración clara de la puerta giratoria de la Justicia”, apuntó. “Vamos a cuidar la Ciudad con toda la fuerza, con toda la decisión política y con todo el imperio de la ley. Vamos a perseguir a estos delincuentes judicialmente y haremos que paguen por sus daños. Tolerancia cero con los violentos.”, concluyó.

