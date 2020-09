Alberto Fernández sobre el caso Solange: "La verdad es que no conozco el tema"

En una entrevista televisiva, el Presidente sostuvo que no leyó la carta abierta de Pablo Musse, padre de Solange, y que no está al tanto de los detalles Crédito: Captura

"La verdad que no tengo idea", dijo el presidente Alberto Fernández cuando se le preguntó en un programa televisivo por la situación de Pablo Musse, a quien no le permitieron ingresar a Córdoba para ver a Solange, su hija enferma de cáncer, en sus últimos días.

Todo comenzó cuando los periodistas del programa A dos voces quisieron leer la carta pública que Musse escribió en Facebook. En la misma, el hombre responsabilizó al Presidente y al gobierno provincial por no haber podido despedirse y cumplir así el último deseo de su hija.

Los conductores le preguntaron cuál sería su respuesta al padre dolido y Fernández contestó: "Quiero hablarle con toda honestidad. No he visto esa carta ni la conozco. La verdad es que conozco muy por encima lo que pasó. Pero, ¿qué le puedo decir yo? ¿Es un padre que perdió una hija? ¿Qué le puedo decir? Solo puedo estar a su lado".

Pablo Musse publicó un mensaje en Facebook dónde increpó al mandatario y al gobierno de Córdoba por no haberle permitido visitar a su hija en sus últimos días de vida

En ese momento, le reprodujeron a Fernández el contenido de la carta y los detalles del caso, explicando que a Pablo no se le permitió la entrada a Córdoba para visitar a Solange. "¿Quién no le permitió?", consultó el Presidente. Ante la mención de las autoridades provinciales, argumentó: "La verdad que no tengo idea. La verdad es que no conozco el tema".

Si bien Fernández sostuvo que iba a leer la carta, los periodistas decidieron compartir algunos párrafos en los que el padre asegura que "le quitaron la libertad y sus derechos" a su hija. Ante estas palabras, el presidente volvió a preguntar sin terminar la frase: "¿Cuál es la libertad que supuestamente...?".