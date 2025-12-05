Los seis aviones de combate F-16 provenientes de Dinamarca cruzarán el cielo de la Capital Federal este domingo en una maniobra de exhibición a baja altura. La escuadrilla recorrerá la zona de la Casa Rosada y la Avenida 9 de Julio antes de su traslado final a la provincia de Córdoba. El presidente Javier Milei encabezará la ceremonia de recepción oficial del sistema de armas ese mismo día en las instalaciones del Área Material Río Cuarto.

Cuándo y a qué hora será el vuelo rasante de los aviones F-16 sobre Buenos Aires

La actividad programada para que la población observe las aeronaves ocurrirá este domingo 7 de diciembre. La cartera conducida por Luis Petri detalló que el pasaje aéreo sucederá entre las 8 y las 8.45. Este margen de tiempo permitirá a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires apreciar el potencial de las aeronaves y su capacidad disuasiva en un entorno urbano.

El pasaje de las aeronaves sobre la ciudad ocurrirá este domingo entre las 8 y las 8.45 Min. de Defensa

La decisión de realizar este vuelo sobre la capital responde al objetivo de hacer partícipes a los argentinos del despliegue de este nuevo sistema de armas. Las autoridades ministeriales explicaron que la incorporación de esta flota representa un hito histórico para la defensa nacional y buscan visibilizar la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica.

El itinerario sobre la Ciudad de Buenos Aires

La escuadrilla de aviones aproximará a la zona metropolitana desde el sector noroeste tras su despegue del Área Material Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Los pilotos mantendrán una altitud de vuelo de 600 metros al ingresar sobre el Río de la Plata. Esta altura permitirá una visualización clara de las unidades desde tierra sin comprometer la seguridad de las operaciones.

El trazado de vuelo contempla puntos neurálgicos de la ciudad. Las máquinas cruzarán la vertical de la Casa Rosada y continuarán su trayecto por la traza de la Avenida de Mayo. El recorrido estipulado finaliza su tramo céntrico al alcanzar la zona de la Plaza Miserere. El plan de vuelo incluye también un pasaje sobre el espacio aéreo correspondiente a la avenida 9 de Julio.

La flota cruzará la vertical de la Casa Rosada y continuará por la Avenida de Mayo Min. de Defensa

La recepción oficial y la agenda presidencial

El arribo de las aeronaves al territorio nacional se concreta este viernes 5 de diciembre. El ministro de Defensa, Luis Petri, recibirá a la flota en las instalaciones del Área Material Río Cuarto. El funcionario calificó el suceso como un evento estratégico fundamental para la custodia de la soberanía aérea.

La ceremonia formal de incorporación al inventario de la Fuerza Aérea Argentina tendrá lugar el domingo a las 9. El presidente Javier Milei liderará este evento en la unidad militar cordobesa minutos después de finalizar el pasaje de los aviones sobre Buenos Aires.

Javier Milei encabezará el acto oficial del domingo en Córdoba tras la recepción de la flota a cargo de Luis Petri

Características de la flota y equipamiento

El grupo de aeronaves que integra esta primera entrega se compone de seis unidades. La formación incluye cuatro aviones biplazas y dos monoplazas. Este lote representa la avanzada de un total de 24 aparatos comprados al Estado danés. La operación implicó una inversión global de 650 millones de dólares e incluye un sistema de armas suministrado por los Estados Unidos.

Los técnicos del Ministerio de Defensa destacaron la actualización tecnológica de los equipos. Estos cazas poseen prestaciones equiparables a los de cuarta generación gracias a sus procesos de modernización. Cuentan con sensores actualizados y sistemas avanzados de intercambio de datos para operar en escenarios de conflicto actuales.

La operación total por los 24 aparatos implicó una inversión de 650 millones de dólares Min. de Defensa

Su configuración les otorga una capacidad “multirol”. Las unidades pueden ejecutar tareas de defensa antiaérea y supresión de defensas enemigas. Sus sistemas permiten también operaciones de ataque marítimo e interdicción aérea.

El equipamiento incluye herramientas para la designación dinámica de objetivos y funciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales. La tecnología de guerra electrónica incorporada asegura una mayor supervivencia en entornos hostiles centrados en redes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariano De Vedia.