El premio San Francico de Asís, Alejandro G. Roemmers, celebró el legado del santo con un concierto en Italia

El empresario y filántropo argentino Alejandro G. Roemmers reunió en Asís, Italia, a una orquesta de sesenta músicos y un coro frente a la Basílica de Santa María de los Ángeles el domingo último. El evento marcó un hito en la antesala del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís, figura central de la espiritualidad franciscana.

La Sinfónica de Santa Cecilia, bajo la dirección de Nazareno Andorno, ofreció un concierto en la plaza principal de este complejo arquitectónico histórico. La Basílica, cuya edificación ordenó el papa San Pío V en 1569, guarda en su interior la Porciúncula, la iglesia restaurada por el propio Francisco donde nació la Orden de los Frailes Menores en 1209, y la Capilla del Tránsito, lugar del fallecimiento del santo la noche del 3 de octubre de 1226.

la Sinfónica de Santa Cecilia, dirigida por Nazareno Andorno, llevó la música a la plaza situada frente a uno de los lugares más significativos de la historia franciscana

Durante la presentación, el ensamble interpretó las piezas musicales “Cántico de las Criaturas” y “Todos Hermanos”, obras compuestas por Roemmers en colaboración con el director Nazareno Andorno. La orquesta integró violines, violonchelos, flautas, trompetas, arpas, timbales y campanas tubulares. Durante el encuentro, Roemmers invitó al público a participar en un abrazo fraterno. Esta acción se inscribió dentro de su iniciativa denominada “Un abrazo por la humanidad”, un proyecto que busca recuperar el contacto humano y el encuentro entre personas más allá de nacionalidades, creencias o culturas.

Alejandro G. Roemmers (centro) junto a Nazareno Andorno (izquierda), director de la Sinfónica de Santa Cecilia

La Pontificia Università Antonianum distinguió a Roemmers con el Premio San Francisco. Esta institución reconoció su labor humanística a nivel internacional, su vocación por los valores espirituales y su forma de proceder. El empresario argentino, quien también es poeta y novelista, organizó esta jornada como una invitación abierta tanto para creyentes como para quienes no profesan ninguna religión. El evento tuvo como objetivo unir la música clásica con un mensaje de paz universal en el mismo sitio donde San Francisco vivió sus últimos años de vida.

Mientras sonaba la orquesta, Roemmers propuso al público unirse en un abrazo fraterno en el marco de su iniciativa “Un abrazo por la humanidad”

Las autoridades del santuario destacan que la Basílica cumple una función vital como centro de peregrinación y memoria espiritual. En 2026, el sitio ocupará un lugar central en las celebraciones globales por el aniversario en Asís funcionó como una previa a estas fechas conmemorativas.