Qué es la ciclogénesis: el origen y las recomendaciones del SMN

Los efectos de la ciclogénesis se sienten sobre la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense desde la mañana de este martes, cuando comenzaron las lluvias y tormentas que tendrán su punto más fuerte esta tarde y se extenderán incluso hasta las primeras horas del miércoles.

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede ocasionar los fuertes vientos.

Este temporal de gran magnitud -que tendrá como protagonista a la región central de la Argentina- provocó una serie de alertas amarillas y naranjas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que rigen sobre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.

El mapa de las alertas para este martes. SMN

El centro de la presión alcanzará su máxima intensidad esta tarde y generará condiciones de inestabilidad en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, Chaco y gran parte de Santiago del Estero.

En las regiones afectadas se esperan lluvias y tormentas de gran magnitud, con acumulados de entre 50 y 70 milímetros adicionales. En consecuencia, el total de agua caída en 48 horas podría ser excepcional para el mes de agosto.

Además de las precipitaciones, el viento es otro factor destacado durante la ciclogénesis. La formación del centro de baja presión favorece un incremento notable en la intensidad de las ráfagas, lo que llevó al SMN a emitir una serie de alertas amarillas por este fenómeno. En la provincia de Buenos Aires se esperan velocidades promedio de 35 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Además, el noroeste de La Pampa, el sur y centro de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, el oeste de Salta y el oeste de Catamarca están bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Se esperan vientos del sector este en Buenos Aires, con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70. En tanto, en La Pampa, Córdoba y Santa Fe las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.

Las lluvias en la provincia de Buenos Aires este martes por la tarde. SMN

Las recomendaciones del SMN

De cara a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida la población y evitar mayores inconvenientes: