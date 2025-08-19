Qué es la ciclogénesis: el origen y las recomendaciones del SMN
Este martes por la tarde será el epicentro del fenómeno que tendrá lugar sobre el centro y norte del territorio nacional; se esperan lluvias hasta el miércoles por la mañana
- 3 minutos de lectura'
Los efectos de la ciclogénesis se sienten sobre la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense desde la mañana de este martes, cuando comenzaron las lluvias y tormentas que tendrán su punto más fuerte esta tarde y se extenderán incluso hasta las primeras horas del miércoles.
Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede ocasionar los fuertes vientos.
Este temporal de gran magnitud -que tendrá como protagonista a la región central de la Argentina- provocó una serie de alertas amarillas y naranjas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que rigen sobre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.
El centro de la presión alcanzará su máxima intensidad esta tarde y generará condiciones de inestabilidad en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, Chaco y gran parte de Santiago del Estero.
En las regiones afectadas se esperan lluvias y tormentas de gran magnitud, con acumulados de entre 50 y 70 milímetros adicionales. En consecuencia, el total de agua caída en 48 horas podría ser excepcional para el mes de agosto.
Además de las precipitaciones, el viento es otro factor destacado durante la ciclogénesis. La formación del centro de baja presión favorece un incremento notable en la intensidad de las ráfagas, lo que llevó al SMN a emitir una serie de alertas amarillas por este fenómeno. En la provincia de Buenos Aires se esperan velocidades promedio de 35 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Además, el noroeste de La Pampa, el sur y centro de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, el oeste de Salta y el oeste de Catamarca están bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Se esperan vientos del sector este en Buenos Aires, con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70. En tanto, en La Pampa, Córdoba y Santa Fe las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.
Las recomendaciones del SMN
De cara a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida la población y evitar mayores inconvenientes:
- Buscar un lugar bajo techo.
- Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Cortar el suministro eléctrico en caso de identificar riesgo de que el agua ingrese en tu casa.
- Mantenerse alejado de postes de luz o cables de electricidad.
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
Otras noticias de Servicio Meteorológico Nacional
- 1
Ciclogénesis, lluvias y fuertes vientos: así sigue el tiempo en Buenos Aires esta semana
- 2
Impactantes imágenes de delfines del Aquarium llevaron a una denuncia de Montenegro: la explicación de la firma
- 3
Científicos del Conicet contaron en primera persona por qué consideraron un éxito la expedición submarina
- 4
Perros intoxicados en Palermo: qué se sabe hasta el momento y por dónde recomiendan no pasear con mascotas