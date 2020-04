La Clínica Francesa fue obligada a bajar las persianas, al menos durante 15 días. Los contagios de cuatro médicos y un paciente fallecido motivaron una investigación epidemiológica. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020 • 00:09

MENDOZA.- Una serie de positivos de Covid-19 en uno de los principales efectores sanitarios privados de Mendoza puso en alerta al gobierno, que finalmente ordenó el cierre y la cuarentena de todo el personal. Se trata de la Clínica Francesa, que cuenta con dos edificios con modernos consultorios, y que reportó cinco personas infectadas, entre ellas, cuatro médicos. Sin embargo, no es el único sitio donde hay preocupación: empiezan a surgir voces de advertencia de posibles transmisiones en los hospitales Central y Español, algo que el Ejecutivo busca apaciguar.

Desde el Ministerio de Salud, donde reina el hermetismo por estas horas, se limitaron a informar que se realizó un testeo masivo a los trabajadores de la Francesa, especializada en Traumatología. En el parte dado a conocer en la tarde de este viernes detallaron la actividad en ese efector sanitario y los resultados: "Dentro de las muestras procesadas hay 30 que pertenecen a profesionales de la Clínica Francesa que fueron hisopados en aislamiento, de los cuales 29 dieron resultado negativo y solo uno dio positivo", indicaron desde el gobierno provincial.

Este nuevo caso, que precipitó la decisión oficial de cerrar la clínica, se suma a un paciente de 73 años ya fallecido y a los tres médicos, una mujer y dos hombres. El Ejecutivo provincial centra su investigación epidemiológica en la primera galena de la clínica que dio positivo esta semana: una infectóloga que pudo haber contraído el patógeno a través de sus hijos, quienes estuvieron en Brasil. La profesional fue aislada una vez que empezó a presentar síntomas. De hecho, la pesquisa se activó al analizar la muerte del septuagenario , quien acudió a la Francesa a mediados de marzo para realizarse estudios prequirúrgicos y regresó el 30, tras un fuerte traumatismo de cráneo, al parecer por un desmayo y falta de oxígeno. El hombre fue derivado de urgencia al hospital Luis Lagomaggiore, donde falleció el primero de abril.

En diálogo con LA NACION, Augusto Bosshardt, director de la Clínica Francesa, confirmó la decisión oficial. "Todo el personal está en cuarentena, hisopados; hoy solo uno dio positivo y el resto de los informados dio negativo. Debido a la cuarentena que nos impusieron hemos cerrado la institución por 15 días, 90 camas con 10 de terapia intensiva de primera línea, en un mundo donde es justo lo que escasea", expresó el titular del efector privado, que tuvo que bajar las persianas en los edificios de Guaymallén y de la calle Colón, en Ciudad.

La Clínica Francesa fue obligada a bajar las persianas, al menos durante 15 días. Los contagios de cuatro médicos y un paciente fallecido motivaron una investigación epidemiológica. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Hay preocupación en el ambiente médico de los principales hospitales de la provincia, ya que consideran que los controles oficiales no están siendo exhaustivos con el propio personal sanitario, a pesar del crecimiento en los testeos que está realizando el Laboratorio de Salud Pública. De hecho, se conoció el caso positivo de una médica del hospital Central que se encuentra internada en el hospital Español, lo que puso en alerta a los trabajadores del principal centro sanitario de Mendoza, alguno de ellos ya aislados por precaución.

"Hay personal sanitario en otras instituciones con síntomas, pero el tema es que en otros lugares no hisopan", explicó a LA NACION un reconocido profesional del sector, que pidió reserva de identidad. Este diario intentó conocer la visión de la primera línea del Ministerio de Salud provincial, pero optaron por no hacer declaraciones al respecto. Desde el gobierno intentan llevar calma, con un mensaje que se repite: "En Mendoza no hay circulación sostenida del virus".

Además, del caso positivo de hoy en la Francesa, en Mendoza se registraron otros cuatro infectados de coronavirus.

Los cinco nuevos contagiados en la provincia cuyana:

Una mujer de 31 años con nexo epidemiológico por contacto estrecho con positivo de Covid-19. Se encuentra internada en el Hospital El Carmen. Una mujer de 44 años con nexo epidemiológico por contacto estrecho con positivo de Covid-19. Está internada en el Hospital Lencinas. Una mujer de 34 años con nexo epidemiológico por contacto estrecho con positivo de Covid-19. Está internada en el Hospital Central. Una mujer 32 años internada en el Hospital El Carmen. Su nexo es por contacto estrecho con positivo de Covid-19. Una mujer de 44 años con nexo epidemiológico por contacto estrecho con personas en viaje. Está internada en el Hospital El Carmen.

Desde el registro del primer caso en Mendoza a mediados del mes pasado, ya son 54 las personas contagiadas, de las cuales cuatro fallecieron. Son 33 casos importados -personas que llegaron de otros países-, 21 de ellos por contacto estrecho con alguien que vino de otra nación o dio positivo de Covid-19. Hasta ahora hay tres pacientes dados de alta.