Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 12 de marzo: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico prevé lluvias fuertes en el norte y centro del país; en el AMBA será un día mayormente soleado con una máxima de 26°C
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 12 de marzo que alcanza a por lo menos ocho provincias a lo largo de todo el territorio nacional. Según indicó el organismo, se tratarían de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.
La advertencia del SMN fue emitida a través de su Sistema de Alerta Temprana el miércoles por la tarde y señala que las provincias afectadas son: Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.
En el caso de las provincias norteñas, el SMN prevé tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, pero principalmente lluvias abundantes en cortos períodos. Estas pueden tener actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. La temperatura máxima será de 30°C y la mínima de 20°C.
En el centro del país, las condiciones serán muy similares, como la diferencia en el horario de las precipitaciones: las tormentas se sucederán a lo largo del día, pero se disiparán hacia el anochecer. Las tormentas serán de variada intensidad y pueden incluir actividad eléctrica y granizo. Se prevé una máxima de 28°C y una mínima de 19°C.
La última alerta emitida por el SMN se posa sobre Tierra del Fuego. El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local.
Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el día se presentará mayormente soleado, con esporádicas apariciones del Sol a lo largo del mediodía. No están pronosticadas lluvias. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 19°C.
Recomendaciones por alerta amarilla:
- 1- Evitá salir.
- 2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- 3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- 4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- 5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- 6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado
