Alerta en Neuquén: dos muertos y un internado en grave estado por cocaína adulterada

NEUQUÉN-. El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén emitió una alerta a la población ante la sospecha de circulación de cocaína que podría estar adulterada.

En un lapso de un día, dos personas murieron y hay un tercer paciente internado en terapia intensiva: todos registran antecedentes de consumo y síntomas inusuales para este tipo de droga.

Horacio Trapassi, médico toxicólogo del Ministerio de Salud de esa provincia, confirmó las dos muertes y aclaró que en ambos casos se notaron síntomas poco habituales para el consumo de este tipo de sustancia, como fallos hepáticos o alteraciones en la coagulación. Hasta el momento, sólo hay un tercer caso detectado, de un paciente que sigue internado pero que evoluciona de manera favorable.

Si bien la sospecha se centró por ahora en Neuquén capital y ciudades aledañas, la cartera sanitaria aclaró que se activó un sistema de alerta temprana a nivel nacional para tratar de dar con la sustancia presuntamente adulterada.

A través de un comunicado, el Ministerio solicitó a aquellas personas que hayan consumido cocaína y presenten cualquier tipo de síntoma que no sea “habitual”, que concurran al centro de salud u hospital más cercano.

En una estrategia de control de daños, también instaron a la población a tener precaución y evitar el consumo, ya que se sospecha que la droga que circula podría incluir otras sustancias con efectos fatales.

“Las muertes ocurrieron en muy corto periodo de tiempo, con lo cual esto hace pensar o despertar la sospecha de la posibilidad de que haya un producto adulterado que no tenga solamente cocaína, sino que pueda tener otras sustancias que hayan provocado estos cuadros tan graves”, dijo Trapassi en una entrevista difundida por el gobierno de Neuquén.

El médico confirmó que las dos personas fallecidas fueron dos varones, de 23 y de 53 años, que “tenían como características en común haber consumido cocaína y también la presencia de daño hepático con una evolución tórpida que condujo a la muerte”.

Según indicó, las sospechas de la circulación de cocaína presuntamente adulterada surgieron por el registro de síntomas “no esperables” como efectos adversos para esta sustancia.

“En el caso de la cocaína, se esperaría que sea un cuadro de excitación psíquica, excitación motora, sí puede haber hipertensión, taquicardia o eventos cardíacos que son eventos adversos que pueden suceder”, dijo el médico y añadió: “Pero en este caso de un fallo hepático, alteraciones de la coagulación, etcétera, se sale de lo esperable para la cocaína”.

Pese a que la alerta es muy reciente, la cartera sanitaria adelantó que comenzará una investigación junto a otras instituciones para conocer de qué se trataba la sustancia y qué otros productos podía contener para que se explique el desenlace fatal de los dos hombres.

Trapassi aclaró que se activó un sistema de alerta temprana a nivel nacional donde se avisa de la posible aparición de nuevas sustancias psicoactivas o nuevas formas de consumo. “En este caso, ya estamos trabajando con Nación para que se abra una investigación en este sentido, Salud trabaja desde la prevención y el cuadro clínico. Y las fuerzas nacionales de seguridad se encargan de encontrar la sustancia para poder evaluarla”, aclaró.

El caso remite a otros antecedentes que ya se registraron en el país, como el que provocó la muerte de más de veinte personas en 2022 en San Martín, Tres de Febrero y otros partidos bonaerenses.

La campaña para alertar sobre cocaína adulterada

Desde el Ministerio de Salud señalaron que aquellos que hayan consumido cocaína y presenten síntomas poco frecuentes, como excitación, aumento de la energía, mayor movilidad del cuerpo, deben consultar inmediatamente a la guardia más cercana.

Los dos antecedentes dan cuenta de efectos adversos vinculados a afecciones hepáticas o de coagulación, por lo que también hay que estar atentos a otros síntomas, como sangrados, dolor abdominal, alteración sensorial o coloración amarilla de la piel.

En la provincia de Neuquén, los que padecen consumos problemáticos, pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental para recibir atención de “profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios”. También a los teléfonos 299 535 8191, “Salud mental te escucha” o a la Línea 141 de Sedronar.