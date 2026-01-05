Alerta en Santa Cruz: se registra un incendio forestal en el Cerro Huemul, cerca de El Chaltén

EL CALAFATE.- Un incendio forestal afecta la zona del Cerro Huemul, en cercanías a uno de los senderos de trekking del Parque Nacional Los Glaciares, donde un despliegue de recursos humanos y materiales se activó ayer para combatir las llamas. Hasta el momento el fuego ha consumido una superficie estimada en 140 hectáreas. En tanto que este mediodía despegó desde el aeropuerto internacional de esta ciudad un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Tras informar el inicio del foco ígneo desde la intendencia del parque nacional, de manera preventiva dispusieron el cierre del trekking conocido como “La Vuelta del Huemul”, una caminata desafiante que insume entre tres y cuatro días, recorre el cerro homónimo y permite a los caminantes magníficas vistas del glaciar Viedma.

Ante esta situación, ayer a la tarde, a través de un guía de montaña y un voluntario de la Comisión de Auxilio de El Chaltén, se pudo dar viso a quienes estaban en el refugio de Paso del Viento y en el campamento de Laguna Toro para que emprendan el regreso a El Chaltén.

El Cerro Huemul, anoche facebook PNLG

Por otra parte, 40 personas que quedaron varadas en el Campamento Bahía de los Témpanos, del otro lado del incendio, fueron evacuadas a primera hora de la tarde a través de una embarcación de la empresa Solo Patagonia, concesionaria del parque nacional que opera la navegación en la zona del lago Viedma.

Excursionistas evacuados del Campamento Los Témpanos Facebook PNLG

Fuentes de la empresa confirmaron a LA NACION que están asistiendo a la Administración de Parques Nacionales con dos embarcaciones para los movimientos de logística del personal y la asistencia en el puerto de Bahía Túnel. En tanto que este mediodía iniciaron la evacuación de los caminantes que quedaron en el área mientras realizaban “La Vuelta al Huemul” hacia el puerto.

El incendio comenzó ayer en el cerro Huemul facebook PNLG

Para organizar la evacuación, anoche un guardaparque de la seccional Zona Norte del parque se dirigió hasta Bahía de los Témpanos para hacer noche allí y organizar la partida de los excursionistas de la zona remota hasta el Puerto Bahía Túnel, ubicado a 20 km de El Chaltén.

La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informó que el incendio que se inició en la zona de Cerro Huemul, en cercanías de la tirolesa del río Túnel inferior, ubicada en el norte del área protegida: “Por la dificultad de la topografía, no se ha podido aún recorrer el perímetro total del incendio aunque, tomando como base las imágenes satelitales de NASA Firms, se estima que la superficie quemada hasta el momento sería de unas 340 hectáreas, compuestas de pastizales, arbustos y matorrales”, se indicó.

Incendio en el Cerro Huemul, de fondo el lago Viedma facebook PNLG

Al mediodía llegó a El Calafate, el avión hidrante del SNMF y se sumará a los 22 brigadistas del parque, del Consejo Agrario Provincial (CAP) y de Gendarmería Nacional que se encuentran trabajando en el área con equipos de agua y herramientas manuales.

Unos 22 brigadistas combaten el fuego facebook PNL

Mientras tanto personal del Aeroclub de El Chaltén está trabajando para mantener en funcionamiento el sistema de recarga de agua ubicado en el predio del lugar, para abastecer al vehículo aéreo.

Avión hidrante del SNMF, en la pista del aeroclub de El Chaltén Facebook PNLG

En tanto que, mientras preocupan las condiciones meteorológicas por los vientos que soplan en la zona, esta tarde está previsto que el Cessna 182 JBY propiedad del Aeroclub Lago Argentino de El Calafate, ante el requerimiento de las autoridades del parque, sobrevuele la zona afectada para recabar información más precisa sobre la magnitud del incendio.