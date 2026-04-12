Los pingüinos emperador están ahora en peligro, según una nueva evaluación

NUEVA YORK.- Los pingüinos emperador, la especie de pingüino más grande y quizá la más reconocible del mundo, se sumaron a la lista de especies en peligro por el calentamiento global, anunció este jueves la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En una actualización de su Lista Roja, un catálogo exhaustivo y autorizado de especies a nivel mundial basado en el riesgo de extinción, la organización también informó que los lobos finos antárticos pasaron a la categoría de en peligro y que los elefantes marinos del sur fueron reclasificados como vulnerables.

En el caso de los pingüinos y los lobos finos, los cambios estuvieron impulsados en gran medida por las variaciones en los niveles de hielo marino y la disponibilidad de alimentos vinculadas al calentamiento global, señalaron los investigadores.

Para las especies de la región antártica, “esta es la primera evidencia clara de que la influencia del cambio climático aparece de manera significativa”, dijo Kit Kovacs, investigadora de mamíferos marinos del Instituto Polar Noruego y responsable del proyecto de focas de la UICN.

Esto es lo que hay que saber sobre las actualizaciones.

Pingüinos emperador

Los científicos tienen registradas 66 colonias reproductivas de pingüinos emperador, todas en la Antártida, muchas de ellas identificadas recientemente a partir de imágenes satelitales tomadas en primavera. Esas imágenes, captadas entre 2009 y 2018, mostraron una disminución general de la población cercana al 10%. Otro estudio reciente sugirió que, entre 2020 y 2024, siete colonias del mar de Ross se redujeron un 32 por ciento.

“Si se mira más hacia el futuro, varios estudios predicen una cuasiextinción en muchas de las colonias”, dijo Philip Trathan, ecólogo marino emérito del British Antarctic Survey, que participó en la evaluación de pingüinos de la UICN.

La caída de las poblaciones está relacionada en gran medida con el hielo marino, que en los últimos años alcanzó mínimos históricos. Los pingüinos emperador dependen de ese hielo para reproducirse y para evitar ingresar al agua durante su muda anual, cuando prácticamente pierden la impermeabilidad y el aislamiento. El hielo marino también constituye el hábitat de sus presas acuáticas.

Las aves no podrán sobrevivir sin el hielo marino, algo que a su vez depende de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, un proceso que debe suceder “con urgencia”, dijo Trathan. Mientras tanto, agregó, proteger los lugares donde los pingüinos emperador se reproducen, mudan y se alimentan podría ayudar a sostener la especie.

Xiao Cheng, director del Centro de Investigación Polar de la Universidad Sun Yat-sen, en China, quien no participó de la evaluación de la UICN, coincidió en que “mucha evidencia sugiere que los pingüinos emperador están bajo una presión creciente”.

Sin embargo, advirtió que es prematuro asumir que el destino de la especie está sellado a partir de observaciones satelitales relativamente de corto plazo. “Si bien fortalecer las acciones de conservación es importante, también lo es evaluar cuidadosamente y mantener la confianza en la capacidad de resiliencia de la especie”, dijo Cheng.

Los pingüinos emperador pueden bucear hasta 1750 pies en busca de calamares, peces y krill. Los machos se encargan de incubar los huevos durante el largo y oscuro invierno del continente, y dejan de alimentarse mientras se agrupan para conservar el calor. Antes de la actualización conocida este jueves, la especie estaba clasificada como casi amenazada.

Lobos finos antárticos

Alguna vez cazados por millones debido a sus pieles suaves, los lobos finos antárticos se recuperaron rápidamente y alcanzaron el estatus de preocupación menor luego de que se estableciera una prohibición de caza en 1972.

Desde 2014, sin embargo, las poblaciones se desplomaron y pasaron de un estimado de 2 millones de adultos a menos de 1 millón. La magnitud y la velocidad de esta disminución resultaron sorprendentes, dijo Kovacs.

La causa principal parece ser un cambio abrupto en la disponibilidad de krill, especialmente en el área de Georgia del Sur. A medida que las aguas se calientan, el krill se desplaza a mayor profundidad y más lejos de la costa en busca de temperaturas más frías.

La interrupción del suministro de krill es catastrófica para las hembras reproductoras, que dependen de abundantes concentraciones cercanas de estos crustáceos para alimentar a sus crías, según explicó Jaume Forcada, científico de mamíferos marinos del British Antarctic Survey, que también participó en la evaluación actualizada.

“La probabilidad de que los cambios en la distribución del krill se reviertan es baja”, dijo Forcada, a menos que el mundo reduzca pronto las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otros factores también podrían acelerar la caída de las poblaciones, agregó, como el aumento de la pesca comercial de krill, la competencia con las poblaciones de ballenas en recuperación, la contaminación por plásticos y otros desechos, y los brotes de enfermedades.

“Sin embargo, no existen buenos datos para evaluar estas amenazas, y asignar causalidad sigue siendo un desafío”, dijo Forcada.

Elefantes marinos del sur

Los elefantes marinos del sur son animales que pueden pesar hasta 8.800 libras (4000 kilos) y deben su nombre a la probóscide inflable, similar a una trompa, que los machos utilizan como un megáfono durante la competencia por los privilegios reproductivos con grandes harenes de hembras. Pero este estilo de vida gregario volvió a la especie, antes clasificada como de preocupación menor, especialmente vulnerable a la gripe aviar, explicó Kovacs.

Desde que el virus apareció por primera vez en elefantes marinos del sur en 2023, provocó pérdidas “enormes y profundas” en tres de las cuatro poblaciones principales, lo que derivó en una disminución general superior al 30 por ciento.

La alta mortalidad podría haber sido agravada por el cambio climático, dijo Kovacs. En general, los virus y otros patógenos no prosperan en ambientes fríos, por lo que los animales que habitan regiones polares históricamente contaron con cierta protección. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumentan, las enfermedades comienzan a llegar a poblaciones de fauna silvestre que no cuentan con inmunidad previa.

La situación pone en evidencia la naturaleza acumulativa de las amenazas que enfrentan estas especies, según Kovacs.

“Todos hablan de un problema a la vez”, dijo. “Pero muchos están afectando a los animales de manera simultánea, y muchos están vinculados al cambio climático”.