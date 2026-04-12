La leyenda del tenis Martina Navratilova volvió a criticar a Javier Milei

La leyenda del tenis Martina Navratilova volvió a arremeter contra el presidente Javier Milei tras la viralización del fragmento de un viejo video en redes en el que el presidente defiende la libertad de las empresas para contaminar los ríos durante el Congreso Económico Argentino de 2023 en la Rural.

En su disertación el mandatario sostuvo: “Una empresa contamina el río. ¿Y? ¿Dónde está el daño? ¡Pueden contaminar todo lo que quieran! Hay suficiente agua. Nos preocuparemos por eso cuando haya escasez”.

And you are totally ignorant of reality in Argentina. Try again, maga man — Martina Navratilova (@Martina) April 12, 2026

Ante eso, la exdeportista, que suele apoyar causas medioambientales, escribió “Thick as” sobre un posteo que hizo difusión del video. La frase parte de una expresión inglesa que es “thick as a brick”, que se traduce —entre otras acepciones— como "bruto total". Asimismo, tildó de ignorante a un usuario que intentó contextualizar los dichos del mandatario libertario.

“Sos totalmente ignorante de la realidad en Argentina. Intantálo de nuevo, hombre MAGA”, replicó vinculando al seguidor de Milei con el movimiento republicano de Donald Trump.

Las críticas de la extenista a Milei se dan cuatro días después de que la Cámara de Diputados sancionara la reforma de la Ley de Glaciares, que limita la protección a las geoformas consideradas relevantes, con el fin de activar nuevos emprendimientos mineros.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable. Según organizaciones ecologistas, como GreenPeace, la legislación significa un retroceso ambiental y una amenaza a las reservas de agua del país.

Críticas a Milei y Trump

No es la primera vez que Navratilova cuestiona a Javier Milei emparentándolo con Trump. En noviembre de 2023 lamentó el rumbo político que había tomado la Argentina luego del triunfo del libertario tras el balotaje ante Sergio Massa.

En esa ocasión, la extenista se subió a un posteo realizado por el historiador y profesor universitario argentino Federico Finchelstein, que decía: “Argentina acaba de elegir a un mini-Trump que es aún más inestable y dañado que el original... Milei ganó por un amplio margen... y esta victoria remodelará el panorama argentino en los años venideros... no hay duda de que la democracia sufrirá”.

En 2023 la ex deportista lamentó el triunfo presidencial de Javier Milei

“Y esto realmente apesta, más para Argentina que para nosotros pero ¡ay! Un paso en la dirección equivocada, sin duda”, expresó en aquel momento.

Navratilova es una usuaria activa de X. Su perfil suele estar colmado de críticas contra Trump. En una entrevista con la BBC de 2025, criticó el panorama político actual de EE. UU. “No soy leal a Trump”, comentó entonces y dijo que le preocupaba que el país se hubiera convertido en un Estado “totalitario”.

Asimismo, cuestionó en esa ocasión las controvertidas redadas migratorias que desataron protestas en varias partes del país.

“Si estuviera en la misma situación que en 1975 y tuviera que elegir un lugar para vivir, no sería Estados Unidos, porque en este momento no es una democracia”, sumó.

Y concluyó: “Estados Unidos se está volviendo definitivamente un país antiinmigrante. La gente está siendo expulsada por Seguridad Nacional por no estar de acuerdo con la agenda de Donald Trump o por no mostrarle reverencia”.

Martina Navratilova cuestionó otra vez a Milei y Trump Getty Images

Considerada por muchos como la mejor tenista de todos los tiempos, Navratilova es protagonista de una historia particular, vinculada con sus comienzos como deportista en lo que entonces era Checoslovaquia, bajo el régimen comunista, para luego triunfar en suelo norteamericano.

Navratilova se retiró definitivamente en el US Open 2006. Campeona nueve veces en Wimbledon, acumuló 167 títulos en singles, con 1442 triunfos oficiales y 177 trofeos en dobles.