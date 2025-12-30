Alerta máxima: al menos 83.000 hectáreas arrasadas por incendios en La Pampa y el fuego no da tregua

Los incendios en el oeste y el sur de La Pampa ya arrasaron al menos 83.000 hectáreas y provocaron graves pérdidas de vegetación y animales. Así lo confirmó el director general de Defensa Civil provincial, David García, quien advirtió de todas maneras que no es una cantidad “determinante porque hay imágenes que no se pueden tomar, ya sea porque está nublado o está obstruida la visión”, por lo que la superficie afectada podría ser incluso mayor.

Los focos más complejos se desarrollan desde el viernes en Jacinto Arauz y Santa Isabel, donde el cambio de viento reactivó sectores que estaban controlados. También se registraron incendios en Rucanelo y en el acceso norte de Santa Rosa, sobre la ruta 35. Esta tarde, se desató otro frente entre Quehué y Utracán, donde ya trabajan los bomberos de General Acha. Vecinos también reportaron otro incendio en Guatraché .

Incendio

“Anoche habíamos terminado de contener uno de los fuegos más grandes en la zona de Arauz, pero el viento se dio vuelta en un momento y eso hizo que el fuego se pasara a otro cuadro. Estamos trabajando. Lamentablemente agarramos una semana de ola de calor y eso complica la situación para poder trabajar”, explicó ayer García en diálogo con El Aire de la Mañana, por Radio Noticias.

“Hoy acá en esta zona es un caos. A nosotros se nos prendieron fuego casi 5000 hectáreas. Y acá a la vuelta debe haber unas 40.000 o 50.000 hectáreas quemadas. Se acaba de prender un campo nuevo”, describió Alejandro Delfino, que trabaja hace 28 años en un campo al sur de La Pampa, en el límite con la provincia de Buenos Aires, a unos 25 kilómetros al sur de Jacinto Arauz.

“El fuego entró el viernes. Todos los días prende. El primer incendio fue a 40 kilómetros. El viento rotó y, en tres horas, entró al campo y se llevó 4000 hectáreas sin que nadie pudiera hacer nada. Es impresionante la voracidad. Nosotros pudimos salvar la hacienda por suerte. Cuando se apaga en un lado, prende en otro”, relató a LA NACION.

Incendio

Remarcó el trabajo de los bomberos voluntarios y consideró que la provincia debería contar con más aviones hidrantes. “La Pampa se prende todos los años, es muy raro que la provincia no tenga nada armado. Es increíble que no tenga todavía las herramientas para atacarlo”, señaló.

“Estamos rodeados de fuego. Solo hay un avión hidrante . Los bomberos voluntarios hace una semana que están tratando de apagar, sin ayuda del gobernador”, relató una vecina de Jacinto Arauz que pidió reserva de su nombre.

Voceros de la gobernación provincial, a cargo de Sergio Ziliotto, no contestaron a la consulta de LA NACION .

El fuego no da tregua en La Pampa Gentileza

La vecina añadió, además, que hay un foco en la ruta 1 que no logran contener: “ Va quemando sin tregua. No quedan animales ”. Y contó, a la vez, que no pueden medir la verdadera dimensión del problema. “No sabemos cuántas hectáreas afecta porque no informan. Hace cuatro días eran 83.000”, advirtió.

Ayer, alrededor de las 18, se sumó un avión hidrante del Plan Nacional del Manejo del Fuego (PNMF) que se encontraba en Pigüé, provincia de Buenos Aires. La aeronave comenzó sus operaciones desde la pista del aeroclub de Arauz, donde es abastecida de agua por el camión tanque de la municipalidad local. Se suma al avión observador con base en Santa Rosa, que permanece asignado de manera permanente a la provincia desde el inicio de los incendios, brindando información clave para la toma de decisiones operativas y la planificación de los abordajes al fuego.

Ayer sumaron un avión hidrante del Plan Nacional del Manejo del Fuego (PNMF) Gentileza

Según relatan medios locales, el fuego que había sido controlado a la noche en la zona de Traicó alrededor de las 14 de hoy retomó su intensidad debido a la alta temperatura y el viento. En el lugar se encuentran trabajando personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios de Jacinto Arauz, General San Martín y Bernasconi.

La combinación de altas temperaturas –por lo menos siete localidades pampeanas hoy superaron los 40 grados–, sequía y viento mantiene el riesgo en niveles críticos. La Pampa es una de las provincias que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego catalogó en alerta por peligro de incendios, al igual que el sur de Buenos Aires, de Mendoza y de San Luis, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Durante el fin de semana también se registraron focos en Rucanelo y en el acceso norte de Santa Rosa, sobre la ruta nacional 35, en un predio del Ministerio de la Producción, una zona con pinos y pastizales cercana a la Universidad Nacional de La Pampa (Unlpam).

Mapa de alerta del Servicio Nacional de manejo del fuego Gentileza: Servicio Nacional del Manejo del Fuego

De acuerdo con el último parte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad nacional, hay focos activos y están trabajando en La Blanca Grande, una localidad a 28 km al suroeste de Jacinto Arauz. “Seguimos monitoreando la situación junto a autoridades locales, provinciales y equipos de emergencia”, señalaron.

Mientras que registran como “contenidos” los incendios en La Aguara, La Marielita Wolf, La Travesía, el kilómetro 122 de la ruta 10 y Granizo.

La Dirección General de Defensa Civil pide denunciar comportamientos riesgosos en la provincia llamando al 101.

García advirtió que en varios campos no existen picadas cortafuego, lo que agrava la situación. “Sucedió mucho en estos casos que nos encontramos con campos que no tienen realizadas las picadas cortafuegos en condiciones y con productores que se enojan por los incendios. No son todos, pero hay muchos campos que no tienen las picadas, entonces cuando se generan fuegos ahí se dan cuenta de la gravedad del asunto. Tener las picadas hechas ayuda en gran parte a los brigadistas para poder sofocar o contener el fuego, diría que ayuda en un 50% del trabajo”, afirmó.