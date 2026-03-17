Alerta naranja: por temporal extendieron la suspensión de clases en Mar del Plata y varios distritos del sudeste bonaerense

MAR DEL PLATA.– La presencia en los radares meteorológicos de condiciones amenazantes para la región, con posibilidad de fuertes tormentas y vientos a lo largo de casi toda la jornada, llevó a varios gobiernos municipales del sudeste bonaerense a extender al turno tarde la suspensión de actividades en establecimientos educativos que ya regía para el turno mañana y que en algunos casos se había aplicado durante todo el lunes, en coincidencia con el inicio de este período de mal tiempo.

Si bien se esperaba un escenario de mayor complejidad y con más capacidad de daño, las consecuencias observadas durante las primeras 12 horas transcurridas en este marco de “alerta naranja” se limitaron a cortes de energía por rayos que impactaron sobre fuentes de distribución, caída de árboles y postes, y algunos destrozos en instalaciones particulares.

La suspensión de clases, que alcanza a todos los niveles de enseñanza y también a jardines, colegios y universidades de gestión privada, regirá hasta última hora de hoy en General Pueyrredon, Necochea, General Alvarado y Mar Chiquita. Balcarce evaluaba si extendía o no la medida al turno tarde y, en Tandil, la actividad educativa se retomará después del mediodía, ya con un escenario climático más favorable.

En Mar del Plata, la tormenta se presentó poco después de las 10.30, con un cielo plomizo y oscuro, y descargó la mayor cantidad de agua sobre el frente oeste, donde los vientos también dejaron su marca. Defensa Civil recibió denuncias por la caída de árboles, mientras que la empresa distribuidora de energía atendió reclamos por cables cortados y colgando, con riesgo para automovilistas y transeúntes.

17 MAR | 11:30h ⛈️ Rigen varios avisos a corto plazo en el sudeste de Buenos Aires por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y granizo. ⚠️ La zona está bajo alerta de nivel naranja.



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Los daños incluyeron algunos árboles que cedieron, en varios casos de raíz. En otros hubo desprendimientos de ramas de gran porte, lo que requirió la intervención de personal municipal con motosierras para fraccionar y retirar esos restos.

En la zona céntrica se reportó la caída de un andamio montado en las cercanías de La Perla, en este caso por efecto del viento. La estructura facilitaba el trabajo en altura de operarios que realizaban tareas de mantenimiento en un edificio de departamentos. También se registró la caída de un árbol en inmediaciones de un shopping, en el paseo comercial de la calle Güemes.

Las lluvias comenzaron recién a media mañana, luego de un amanecer agradable y cálido. Los chaparrones se repitieron pero sin mayor intensidad. Incluso el lunes se habían registrado aguaceros más contundentes; aun así, durante esa jornada hubo clases con normalidad en Mar del Plata y Batán.

Los pronósticos con lluvias intensas alcanzaban a gran parte de la provincia de Buenos Aires Mauro V. Rizzi

“En la última media hora se recibieron más de 30 reclamos vinculados a servicios, que ya están siendo atendidos por los equipos en territorio”, señaló el intendente Agustín Neme, poco después del inicio de las primeras lluvias. “Seguimos priorizando cuidar a la comunidad educativa, reducir la circulación y estar preparados para dar respuestas”, añadió en sus redes sociales.

En Miramar, donde completarán dos jornadas consecutivas sin clases por estas condiciones meteorológicas adversas, los problemas comenzaron también cerca del mediodía con tormenta eléctrica. En ese contexto, se presume que la caída de un rayo dejó fuera de servicio un transformador y toda la ciudad quedó sin suministro eléctrico.

Algo similar ocurrió un rato más tarde en algunos barrios periféricos de Mar del Plata, donde vecinos reportaron falta de energía durante algunas horas, siempre coincidiendo con las primeras lluvias.

Alerta naranja con suspensión de clases en los dos turnos en Mar del Plata, el frente de la Municipal N° 1 Mauro V. Rizzi

Desde la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), responsable del servicio, reconocieron interrupciones por el temporal de lluvia y viento. Precisaron que resultó afectada la red de media tensión que abastece a los barrios Libertad, Parque Palermo, Bosque Grande, Las Heras, Colina Alegre y Las Dalias. Confirmaron que trabajaban con su personal para normalizar el suministro “lo antes posible, en la medida en que las condiciones meteorológicas lo permitan”.

Rodrigo Goncálvez, secretario de Seguridad del municipio de General Pueyrredón, admitió que los modelos meteorológicos observados desde la tarde del lunes “eran más severos de lo que se vivió hoy” y consideró prudente la suspensión de clases para reducir riesgos, especialmente entre la comunidad educativa, mayoritariamente integrada por niños.

Aunque en el casco urbano no se registraron daños significativos, algunas afectaciones se reportaron en zonas periféricas. Uno de los avisos a Defensa Civil consignaba la caída de un poste con cableado —presuntamente del tendido eléctrico— en la zona de Tettamanti y Fortunato de la Plaza, en el frente oeste de la ciudad. También se informó el vuelco lateral de un contenedor apoyado sobre bases en el barrio El Marquesado, a pocos kilómetros de Miramar.

Los daños incluyeron algunos árboles que cedieron, en varios casos de raíz Mauro V. Rizzi

Los pronósticos con lluvias intensas alcanzaban a gran parte de la provincia de Buenos Aires y anticipaban mayores descargas de agua y viento entre el centro y el sudeste, con foco en la costa atlántica. En otros distritos vecinos también se registraban tormentas, aunque de menor magnitud.

Había expectativa especialmente por el impacto en Bahía Blanca, distrito que hace un año sufrió una inundación histórica y vio afectada su infraestructura hidráulica, en particular con daños profundos en el Canal Maldonado, su principal vía de desagüe al mar. Aunque se registraron abundantes lluvias desde la madrugada de este martes, las autoridades municipales informaron que no hubo mayores complicaciones y destacaron un operativo especial para recorrer y despejar bocas de tormenta, evitando que residuos u otros desechos dificultaran el normal escurrimiento del agua.