Apareció la pareja de cordobeses que había desaparecido tras viajar a Mar del Plata por trabajo

La búsqueda de Melisa Martínez y Pablo Arévalo, los cordobeses que habían desaparecido luego de viajar a Mar del Plata por trabajo y perder contacto con sus allegados, finalizó este domingo con el hallazgo de la pareja en la ciudad de Rosario. Tras más de tres meses sin noticias de ellos, su familia confirmó que recibieron un llamado en el que les confirmaron que se encontraban en buen estado.

Martínez y Arévalo habían viajado durante el verano a la Costa Atlántica para aprovechar la temporada. Sin embargo, a partir de febrero habían dejado de responder mensajes, llamadas y consultas en redes sociales.

Luego de que se viralizó la noticia del operativo de búsqueda, la pareja volvió a comunicarse. “Recién llamó a mi pareja, están bien viviendo en Rosario”, consignó el yerno de la mujer al medio local 0223. Sin embargo, no dieron detalles sobre los motivos que los llevaron a interrumpir el vínculo con su entorno durante tanto tiempo y a moverse a una ciudad a más de 700 kilómetros.

La pareja había viajado para trabajar en Mar del Plata durante la temporada de verano Vía País

Tampoco conoce aún si existió algún incidente relacionado con las amenazas denunciadas previamente. El yerno de Martínez había asegurado en declaraciones radiales previas que Arévalo tenía problemas con una persona que presuntamente lo había amenazado de muerte y lo estaba buscando.

Ese antecedente era el que había elevado la preocupación de la familia ante la pérdida total de contacto. En este marco, la madre de Martínez acudió a una unidad policial cordobesa para denunciar la desaparición, aunque, según sostuvo la familia, no le tomaron la presentación y les indicaron que debían realizarla en Mar del Plata.

Melisa Martínez 0223

Desaparición en Bariloche

En tanto, una desesperada búsqueda se lleva adelante desde el viernes por una mujer de 52 años que desapareció en la ciudad de San Carlos Bariloche, en la provincia de Río Negro. Analía Corte fue vista por última vez en el barrio Melipal, ubicado en la zona de los kilómetros, cuando se fue de su casa a media mañana del pasado viernes. Un amplio operativo se desplegó en la zona para encontrarla.

Gabriel Bondel, amigo de la familia, dialogó con el canal local El Seis TV y confirmó que Analía desapareció entre las 11 y las 12.30 del 8 de mayo cuando su marido se fue de su casa en la zona del kilómetro 6. El hombre detalló que la mujer “se encontraba mal” y que tenía un cuadro depresivo.

“Ella estaba emocionalmente mal y medicada. Por eso pudo haber entrado a algún terreno o lugar de la playa y que esté por ahí, esa es una teoría mía. Entre amigos y vecinos empezamos a buscarla. No es la primera vez que sucede. Hicimos la denuncia y la policía vino a colaborar”, señaló.

Analía Corte desapareció en Bariloche el viernes a la mañana Facebook

La Comisaría 27° difundió las características físicas de la mujer para que la comunidad pueda distinguirla: contextura delgada; cabello negro con pocas canas, lacio y hasta los hombros; estatura aproximada de1,65 metros; ojos castaños; tez trigueña blanca; y sin rasgos físicos distintivos. Por el momento, no se conoce qué ropa usaba cuando desapareció.

El operativo es realizado por la Policía de Río Negro junto a un equipo de búsqueda de Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Bariloche. Las tareas de búsqueda se concentraron en la ladera norte del cerro Otto, entre los kilómetros 4 y 7, mientras que otro grupo opera en un sector conocido como la usina militar, reportó el medio local El Diario de Río Negro. Desde el SPLIF confirmaron que sumarán un dron que permitirá ampliar las tareas de búsqueda en la zona.