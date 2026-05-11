Qué pasó con los más de 170 buques extranjeros que se refugiaron en la costa argentina por el ciclón extratropical

La Prefectura Naval Argentina confirmó el ingreso de alrededor de 170 buques de bandera extranjera que solicitaron ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) el fin de semana con el fin de resguardarse de la presencia de una ciclogénesis, con vientos huracanados y olas de hasta 12 metros de altura mar adentro.

En diálogo con LA NACION, Prefectura brindó un panorama actual de la situación de los barcos, una vez pasado el ciclón: “En el día de ayer todos abandonaron la Zona Económica Exclusiva Argentina, ya que las condiciones de la zona donde operan son buenas”.

La Costa Atlantica bajo alerta amarilla y naranja

Durante el sábado y el domingo, el pronóstico meteorológico alertó sobre ráfagas de viento que alcanzaron los 100 kilómetros por hora acompañadas de olas de 12 metros de altura, desencadenando aguas turbulentas en alta mar. En ese contexto, los barcos solicitaron el acceso al límite de las aguas de territorio argentino, con el fin de resguardarse de las condiciones meteorológicas adversas.

Según informaron las autoridades, las embarcaciones permanecieron en la zona alrededor durante el fin de semana, donde debieron cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por las mismas.

Las embarcaciones permaneceran en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) durante días

En diálogo con LA NACION, el jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina sostuvo que fueron alrededor de 170 buques de China, Vanuatu, Tanzania, Corea del Sur, Rusia y Liberia los que se encontraban en la zona, una cantidad que fue aumentando con el correr del tiempo.

Asimismo, explicó que la Prefectura designó un área específica “para que puedan abrigarse del temporal hasta el día 10″, mientras que recordó que -dentro de la zona económica exclusiva- "se encuentra prohibida la actividad de pesca, solo el transito y abrigo”.

Con el fin de controlar el movimiento de las embarcaciones, las autoridades realizaron un control permanente de la posición, mediante sistemas informáticos, “verificando la transmisión de sus transpondedores AIS y complementando el monitoreo con una aeronave equipada con sensores especializados”.

Alrededor de 170 buques extranjeros ingresaron a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)

Las zonas afectadas por vientos huracanados y olas de hasta 12 metros

La situación meteorológica durante el fin de semana fue complicada. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y vientos sobre gran parte del territorio.

En tanto en la costa de Chubut y de Río Negro presentaron intensos vientos del sudoeste, con ráfagas de viento 50 y 70 kilómetros por hora, que alcanzaron los 100 km/h.

Asimismo, el ente emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la provincia de Buenos Aires, que trajo una baja en la temperatura con mínimas de 8 °C y máximas de hasta 14 °C.