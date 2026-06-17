Alerta por ciclogénesis: qué es y cuándo llega al país
El Servicio Meteorológico Nacional advierte por un fenómeno de baja presión que provocará inestabilidad en varias provincias; los especialistas prevén tormentas intensas y un fuerte contraste térmico en las próximas jornadas
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Una compleja configuración atmosférica se desplaza hacia el territorio nacional, lo que despierta alertas por la inminente llegada de una ciclogénesis. Este fenómeno, caracterizado por la formación de un sistema de baja presión, promete alterar significativamente las condiciones climáticas durante la segunda mitad de la semana. Este proceso se origina mediante una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que suele derivar en fuertes ráfagas, precipitaciones persistentes y un aumento considerable de la inestabilidad en diversos sectores de la Argentina.
El impacto del fenómeno no será uniforme, sino que se espera un escenario marcado por contrastes térmicos extremos. Mientras que en el noreste argentino, específicamente en provincias como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y el este de Formosa, se anticipan acumulados de lluvia superiores a los 50 milímetros en lapsos menores a 48 horas, otras regiones mantienen un panorama meteorológico diferente. En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los pronósticos actuales se muestran divididos: si bien algunos modelos contemplan lluvias para el jueves y viernes, otros sectores mantienen un pronóstico más conservador, el cual limita el impacto a un incremento en la nubosidad y un descenso en las temperaturas.
La dinámica del clima para la tercera semana de junio presenta desafíos particulares. Tras días de frío polar, la tendencia marca una transición hacia condiciones más húmedas. No obstante, el alivio térmico sería efímero. Los modelos meteorológicos anticipan que, una vez que la ciclogénesis se desplace hacia el océano Atlántico, un nuevo pulso de aire gélido ingresará desde la Patagonia hacia el centro del país. Este reingreso de aire polar hacia el fin de semana reinstalaría condiciones plenamente invernales, con mañanas de temperaturas muy bajas y heladas recurrentes en la zona pampeana.
En la Patagonia, el comportamiento térmico será dispar durante los días previos al nuevo frente frío. El oeste de Cuyo y el sur argentino registrarán temperaturas superiores a los promedios históricos debido a la influencia de viento norte. Esta anomalía crea un marcado contraste con el noreste del país, donde se esperan temperaturas entre tres y cuatro grados por debajo de los valores normales para el mes de junio. Esta alternancia de masas de aire es precisamente el motor que alimenta la formación de los sistemas de baja presión y la inestabilidad resultante.
Ante el avance de este frente, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para la población. Entre las medidas de prevención fundamentales destacan evitar salir durante la actividad meteorológica intensa, asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento, mantener los desagües limpios y desconectar electrodomésticos ante la posibilidad de anegamientos. En caso de estar al aire libre, los especialistas instan a buscar refugio inmediato en edificios o vehículos cerrados, lejos de puertas y ventanas. La vigilancia sobre el fenómeno debe mantenerse constante, dada la volatilidad de los modelos atmosféricos en esta época del año.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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