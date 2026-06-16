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Se avecina una ciclogénesis con tormentas fuertes, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas en medio del frío polar: las zonas afectadas

El ingreso de una masa de aire polar provocará condiciones inestables en distintos puntos del país

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Ola polar y tormenta en Buenos Aires: a qué hora llega la ciclogénesis
Ola polar y ciclogénesis en Buenos AiresIA

La llegada de una ciclogénesis comenzará a hacerse sentir en distintas regiones de la Argentina durante las próximas horas y encendió las alertas meteorológicas en varias provincias.

Según indicaron especialistas, el jueves comenzará con nubosidad que dará paso a chaparrones, tormentas con actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas durante diferentes tramos de la jornada en varias provincias. La mínima será de 10°C y la máxima de 13°C.

Pronostico del tiempo
Pronostico del tiempo

Las provincias bajo alerta por el avance del frente polar

Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta por nieve y vientos intensos, con velocidades sostenidas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que, en algunos sectores, superarían los 90 kilómetros por hora.

En tanto, se esperan nevadas de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones que podrían ubicarse entre los 10 y los 30 centímetros en zonas altas.

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad.

Una ciclogénesis puede provocar cambios abruptos de clima
Una ciclogénesis puede provocar cambios abruptos de climaRicardo Pristupluk

Se da por el desarrollo o intensificación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera. La ciclogénesis se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse y esto puede ocasionar los fuertes vientos. Además, la intensidad del viento puede estar acompañada de lluvias.

Medidas de prevención del SMN

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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