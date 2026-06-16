Se avecina una ciclogénesis con tormentas fuertes, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas en medio del frío polar: las zonas afectadas

El ingreso de una masa de aire polar provocará condiciones inestables en distintos puntos del país
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La llegada de una ciclogénesis comenzará a hacerse sentir en distintas regiones de la Argentina durante las próximas horas y encendió las alertas meteorológicas en varias provincias.
Según indicaron especialistas, el jueves comenzará con nubosidad que dará paso a chaparrones, tormentas con actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas durante diferentes tramos de la jornada en varias provincias. La mínima será de 10°C y la máxima de 13°C.
Las provincias bajo alerta por el avance del frente polar
Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta por nieve y vientos intensos, con velocidades sostenidas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que, en algunos sectores, superarían los 90 kilómetros por hora.
En tanto, se esperan nevadas de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones que podrían ubicarse entre los 10 y los 30 centímetros en zonas altas.
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Qué es la ciclogénesis
La ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad.
Se da por el desarrollo o intensificación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera. La ciclogénesis se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse y esto puede ocasionar los fuertes vientos. Además, la intensidad del viento puede estar acompañada de lluvias.
Medidas de prevención del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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