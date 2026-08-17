Alerta por tormentas: cuándo llueve esta semana en Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita otra jornada de inestabilidad después de un fin de semana marcado por lloviznas y humedad. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico en el que advirtió cuándo regresaran las tormentas a la ciudad y provincia de Buenos Aires.

Según el parte, este lunes la máxima se mantendrá alrededor de los 15 grados, con ambiente cargado y cielo completamente nublado. Con el correr de las horas, se prevé la aparición de lluvias y tormentas aisladas que permanecerán, por lo menos, hasta la tarde del martes.

El pronóstico para los próximos días en la Ciudad SMN

Las tormentas darán paso a una jornada de cielo parcialmente despejado el miércoles, mientras que las temperaturas comenzarán a descender. La llegada de un frente de aire frío aumentará el riesgo de heladas en gran parte del centro y sur del Litoral, pero que también se hará sentir en el resto del centro y norte de la Argentina, explicó el sitio especializado Meteored.

Si bien a partir del jueves las condiciones volverán a estabilizarse y se prevé la aparición momentánea del sol durante el fin de semana, las mínimas bajarán varios centígrados y alcanzarán los 7°C, con máximas de apenas 12°C.

Las alertas para este lunes

En tanto, el organismo nacional emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, vientos y tormentas para este lunes 17 de agosto en distintas provincias del país.

La zona afectada por las nevadas —donde rige un aviso de nivel naranja— es el área central de Mendoza. Allí se prevén valores de nieve acumulada de entre 60 y 100 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión.

Las alertas del SMN SMN

En tanto, el organismo también emitió una alerta amarilla por nevadas para el área central de Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Catamarca y La Rioja. En esos distritos se esperan nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, que pueden ser superadas en forma puntual.

El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán, que se suman a la advertencia por viento Zonda en Jujuy y Salta.

Finalmente, rige una alerta amarilla por tormentas que se mantiene vigente para el sector este de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, en donde se espera que las precipitaciones estén acompañadas por ráfagas, granizo, abundante caída de agua en períodos breves, intensa actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Ante este cuadro, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.