Alerta por un nuevo foco de incendio en Cholila

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Además de los dos grandes incendios forestales que se mantienen activos en los alrededores de Cholila, un nuevo foco se desató ayer al mediodía en el lago del mismo nombre, a unos 30 kilómetros de esa localidad chubutense. Se trata de una zona que ya había sufrido un incendio en 2015.

El fuego comenzó en el campo de Alejandro Lipsich, ubicado en el fondo del lago, cerca de la desembocadura del río Tigre y de la frontera con Chile. En el lugar trabajan desde ayer unos 15 brigadistas, así como aviones hidrantes y helicópteros con helibaldes.

Hay dos versiones sobre el inicio del incendio: una indica que se desató por el uso de amoladoras al aire libre (habrían estado trabajando en la remodelación de una cabaña), y otra afirma que se produjo un cortocircuito en una casilla.

Si bien esta mañana se había aplacado ese foco por el descenso de las temperaturas anoche, en las últimas horas se reactivó. “Es chico el foco pero se está agrandando mucho, vamos viendo hora tras hora que se va agrandando”, indicó hoy a LA NACION Santiago Rozadas, dueño del lodge Monte del Tigre, que está frente al campo de los Lipsich.

“Parece que fue un cortocircuito. Es en la zona del incendio de hace diez años, parte quemada y parte aún no quemada. Estamos expectantes. Ayer fuimos pero no pudimos pasar. Estuvo trabajando la Brigada Nacional y los helicópteros. Como no era suficiente fuego, tenemos uno más”, se lamenta Ailín Feu, que integra una cuadrilla de vecinos autoconvocados.

Además de sufrir el enorme incendio forestal de 2015, en febrero de 2022 la familia Lipsich debió afrontar el incendió de la fábrica de ladrillos de madera Río Tigre, que posee sobre la Ruta Provincial Nº71, en el ingreso a Cholila. Perdieron gran cantidad de material y maquinarias luego de que se desatara el fuego alrededor de las 3 de la madrugada y se esparciera rápidamente por las instalaciones del galpón. El foco se habría desatado por un cortocircuito, ya que allí utilizan máquinas que están permanentemente en funcionamiento.

El fuego avanza hacia la ruta 71, que es el acceso a Cholila Marcelo Martínez

La empresa Río Tigre fabrica ladrillos de madera para la construcción de viviendas sustentables. También realizan instalaciones en las que incorporan termotanques y colectores solares para agua caliente, mientras que la calefacción es con biomasa (pellets) como combustible en estufas de alto rendimiento.

Algunos brigadistas que trabajaban en los otros incendios en los alrededores de Cholila –el que comenzó a principios de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces y cruzó a jurisdicción provincial el 21 de enero, y el que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo, y avanza por el valle del Blanco– fueron reubicados para atender este nuevo foco en el lago Cholila.

Durante el día de hoy, las temperaturas continuarán en ascenso hasta alcanzar los 21º C, mientras que la humedad relativa en la zona se mantendrá baja, con mínimos cercanos al 35% durante la tarde y sin previsión de precipitaciones. Y para este fin de semana se esperan condiciones meteorológicas inestables y ascenso de temperaturas.

El fuego se mantiene activo también en el Parque Nacional Los Alerces

Desde el parque Los Alerces, donde ya se quemaron unas 15.000 hectáreas, indicaron que se planificó “un combate sostenido frente a los sectores que presentan actividad, con una dinámica de adaptación permanente a las condiciones meteorológicas con el fin de garantizar la seguridad del personal”.

En las zonas norte y centro del área protegida trabajan unas 240 personas. En tanto, más de 300 brigadistas y guardaparques de la Administración de Parques Nacionales de todo el país permanecen en apresto como personal de reserva ante requerimientos operativos y recambios en la línea de fuego.