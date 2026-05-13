Hay alerta amarilla por vientos intensos para este miércoles 13 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por vientos intensos y nevadas que afectarán principalmente a la Patagonia para este miércoles 13 de mayo. Tras un fin de semana marcado por las lluvias y el descenso de las temperaturas, el organismo sostuvo que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por vientos de variada intensidad rige en Santa Cruz, región que se verá afectada por ráfagas provenientes del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. La situación más crítica se presentará en Río Gallegos durante la tarde.

A esto se suma una alerta del mismo nivel por vientos fuertes del sector sur en Santa Cruz, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar localmente los 90 kilómetros por hora.

La Patagonia tendrá una jornada ventosa

Debido a estas condiciones, el SMN recomienda:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El SMN también emitió el pronóstico para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde no rigen alertas por fenómenos meteorológicos particulares, pero sí se espera que continúen las bajas temperaturas que llegaron tras las tormentas de la semana pasada.

El organismo informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 9°C y 12°C durante la mañana. Para el mediodía se espera un leve repunte que oscilará entre los 14°C y los 16 grados. El cielo se mantendrá prevalentemente encapotado.

Asimismo, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante el mediodía y la tarde, junto con vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Para el jueves, en tanto, se anticipó una jornada mayormente nublada y con una leve suba de las temperaturas.

Las condiciones climáticas en la Ciudad para este miércoles 13

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 16°C de máxima. Según el SMN, el cielo estará algo nublado por la mañana, ligeramente nublado hacia el mediodía y despejado durante la tarde y la noche. En principio, no se prevén precipitaciones hasta el fin de semana.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 6°C en Catamarca; 19°C y 5°C en Chaco; 10°C y 6°C en Chubut; 23°C y 5°C en Córdoba; 18°C y 6°C en Corrientes; 21°C y 10°C en Entre Ríos; 19°C y 6°C en Formosa; 23°C y 4°C en Jujuy; 20°C y 5°C en La Pampa; 24°C y 5°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 23°C y 5°C en Mendoza; 18°C y 7°C en Misiones; 19°C y 5°C en Neuquén; 14°C y 8°C en Río Negro; 23°C y 1°C en Salta; 24°C y 5°C en San Juan; 24°C y 8°C en San Luis; 6°C y 0°C en Santa Cruz; 22°C y 6°C en Santa Fe; 22°C y 3°C en Santiago del Estero; 2°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 23°C y 7°C en Tucumán.