Altura de los ríos en la Argentina, según Prefectura: esta es la situación y los niveles de alerta hoy, martes 27 de octubre

La Prefectura Naval Argentina publicó este martes 27 de octubre un nuevo informe sobre el estado de los ríos, en el que se registran alturas por encima de los niveles de evacuación en distintos puntos del litoral. El relevamiento también muestra estaciones en alerta y otras donde el agua continúa en ascenso, aunque todavía por debajo de los valores establecidos para esa condición.

Entre los puntos más comprometidos figuran Iguazú, Reconquista y varias localidades sobre el Paraná y el Paraguay. En tanto, en el río Uruguay se reportan niveles de alerta en Panambí y Garruchos, con tendencia descendente en ambas estaciones.

La situación del río Paraná: los puntos que superan el nivel de evacuación

Según el registro de la Prefectura Naval Argentina, generado este martes a las 10.01, el Paraná se encontraba por encima del nivel de evacuación en siete estaciones. En la mayoría de ellas, la altura permanecía estacionaria respecto de la medición anterior.

En Libertador, el río marcaba 15,81 metros a las 8, por encima de los 15,50 metros fijados para evacuación. A la misma hora, en Ituzaingó se mantenía en 4,40 metros, frente a un umbral de 4 metros.

También se encontraban sobre ese nivel Itatí, con 8,21 metros; Paso de la Patria, con 7,74; Corrientes, con 7,35, y Barranqueras, con 7,23. En esos cuatro puntos, las mediciones permanecían sin cambios respecto del registro previo.

La situación era distinta en Reconquista, donde el Paraná alcanzaba 5,42 metros a las 8 y continuaba en ascenso: había subido un centímetro en dos horas. Allí, el nivel de evacuación es de 5,30 metros.

Por otra parte, Santa Ana estaba en alerta, con 9,35 metros y sin variación en las últimas dos horas. En Esquina, el agua se mantenía en 5,12 metros, por encima de los 5 metros establecidos para esa condición.

En Bella Vista y Goya, el río se encontraba en alerta y crecía. A las 8, registraba 6,38 metros en el primer puerto, apenas dos centímetros por debajo del nivel de evacuación. En Goya, llegaba a 5,67 metros, a tres centímetros de ese umbral.

La zona baja en la costanera de Concordia, inundada tras la crecida del río Uruguay Provincia de Entre Ríos

Cómo está el Paraná en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires

En el tramo medio e inferior del Paraná, el informe muestra estaciones con tendencia creciente, aunque por debajo de sus respectivos niveles de alerta. En La Paz, el registro era de 5,71 metros a la medianoche, tras una suba de tres centímetros en 12 horas. El valor de alerta para ese puerto es de 5,80 metros.

A la misma hora, en la ciudad de Paraná, el río alcanzaba 4,16 metros y había crecido dos centímetros respecto de la medición anterior. En Santa Fe, se mantenía estacionario en 4,16 metros, mientras que en Rosario permanecía en 3,75 metros.

En San Nicolás, el Paraná registraba 2,77 metros y había subido dos centímetros en 12 horas. Más al sur, en el delta, los registros de la medianoche mostraban una baja en San Pedro, con 2,04 metros; Baradero, con 1,85; Zárate, con 1,06, y Campana, con 0,70.

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El Iguazú y el Paraguay, por encima de los niveles de evacuación

En el río Iguazú, la estación homónima registraba 28,85 metros a las 8 de este martes, por encima de los 28 metros establecidos como nivel de evacuación. El agua había subido 35 centímetros en dos horas. En Andresito, en cambio, el registro de la medianoche era de 6,95 metros y mostraba una baja de 53 centímetros respecto de la medición anterior.

En el río Paraguay, las estaciones de Las Palmas e Isla del Cerrito también se encontraban por encima de los niveles de evacuación. A las 8, la primera marcaba 7,31 metros, frente a un umbral de 7 metros, mientras que la segunda llegaba a 8 metros, por encima de los 6,80 fijados para esa condición. En ambos casos, las alturas permanecían estacionarias.

En Formosa, el Paraguay registraba 5,38 metros a la medianoche, con una suba de dos centímetros en 12 horas. El nivel de alerta allí es de 7,80 metros.

El río Uruguay: dos estaciones en alerta y otras en crecimiento

Sobre el río Uruguay, Prefectura informó que Panambí y Garruchos estaban en alerta, aunque con tendencia descendente. En Panambí, el agua medía 7,20 metros a las 6, diez centímetros menos que dos horas antes. En Garruchos, la marca era de 12,50 metros a las 8, luego de una baja de ocho centímetros en el mismo período.

En otros puntos del curso, las mediciones mostraban una suba. En Santo Tomé, el río alcanzaba 11,09 metros a la medianoche, tras crecer 44 centímetros en 12 horas. Allí, el nivel de alerta es de 11,50 metros. En Paso de los Libres, en tanto, registraba 6,93 metros y había subido 27 centímetros; el umbral de alerta es de 7,50 metros.

Más al sur, en Concordia, el Uruguay permanecía estacionario en 9,10 metros. En Colón y Concepción del Uruguay, las alturas eran de 5,76 y 4,68 metros, respectivamente, con tendencia descendente.