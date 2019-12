Amalia Amoedo: "Mi papá me hacía leer LA NACION en voz alta, de principio a fin"

Amalia Amoedo: "Estar actualizado es importante, así como también recordar y honrar la memoria del pasado" Fuente: LA NACION - Crédito: Pilar Bustelo

Amalia Amodeo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2019

Fue mi padre, Julio Amoedo, quien me enseñó a leer el diario. Empezábamos con LA NACION; me hacía leerlo en voz alta, de principio a fin. Me decía que era muy importante interpretar lo que se decía entre líneas. También recuerdo el diario en la mesa de luz de mi abuela, Amalia Lacroze de Fortabat, con quien compartíamos horas de conversación.De ella aprendí el amor por el arte, al que estoy profundamente dedicada. No solo desde mi trabajo como artista, sino también a través de la Colección Amalia Lacroze de Fortabat y como presidenta de arteBA Fundación. Me encanta cuando los artistas son protagonistas en el diario, cuando el arte contemporáneo entra a la casa de todos los lectores. Hace poco un artista fue tapa de LA NACION Revista, y esos gestos me parecen claves para dar espacio al trabajo de personas creativas que nos enseñan otros modos de mirar el mundo. Estar actualizado es importante, así como también recordar y honrar la memoria del pasado, de quienes abrieron caminos y fueron audaces en otros tiempos.

* Presidenta de arteBA