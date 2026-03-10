Hay alerta amarilla por tormentas para este martes 10 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 10 de marzo. Según precisó el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país y el aviso alcanza a diez provincias del territorio nacional. Este nivel de advertencia, según explicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige en el norte de Santa Fe, el norte de San Luis, el norte y el oeste de Córdoba, Santiago del Estero, el este de Catamarca, Tucumán, Salta y el este de Jujuy. En estas zonas, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 10 de marzo SMN

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Para este martes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una jornada parcialmente nublada durante todo el día y sin precipitaciones. La temperatura oscilará entre una mínima de 17°C y una máxima de 25°C, mientras que los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 24°C. Para el miércoles, en tanto, se pronostica un leve ascenso de las temperaturas.

En tanto, el SMN indicó que la temperatura máxima alcanzará los 27°C en Córdoba, con una mínima de 18°C; 25°C en Tucumán, con una mínima de 20°C; 29°C en Santa Fe y Entre Ríos, ambas con mínimas de 18°C; 23°C en Jujuy, con una mínima de 18°C; 23°C en Salta, con una mínima de 17°C; 32°C en Misiones, con una mínima de 18°C; y 26°C en La Rioja, con una mínima de 20°C.

También se prevén máximas de 26°C en Santiago del Estero, con una mínima de 17°C; 27°C en San Luis, con una mínima de 18°C; 28°C en San Juan, con una mínima de 18°C; 26°C en Mendoza, con una mínima de 17°C; 28°C en Río Negro, con una mínima de 17°C; 27°C en Chubut, con una mínima de 15°C; y 20°C en Santa Cruz, con una mínima de 10°C.