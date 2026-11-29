La novedad parece ir a contramano de la tendencia: en medio de anuncios de cierres de colegios y de baja de la matrícula por la caída de la natalidad, el Colegio Mekhitarista, de Belgrano R, compró el predio lindero que pertenecía al colegio Anunciación de María, que cerró sus puertas el año pasado, y anunció un ambicioso proyecto de expansión que le permitirá casi triplicar su superficie actual.

El colegio se encuentra en Virrey del Pino al 3500 y este año cumple 70 años. Si bien sus directivos aseguran que la decisión no responde a un crecimiento de la cantidad de alumnos (actualmente tienen unos 300 y con las reformas tendrán capacidad para unos 400, en los tres niveles), el anuncio llega en un contexto en el que muchas instituciones educativas están evaluando estrategias para hacer frente a los costos fijos de funcionamiento ante la baja de la matrícula, tales como fusionarse con otros establecimientos cercanos, ampliar su oferta a la formación de adultos, achicar aulas e impulsar espacios multiedad para acomodarse a la demanda real.

De hecho, al momento de cerrar sus puertas, el Instituto Anunciación de María atravesaba una fuerte crisis de matrícula en el nivel inicial y en los primeros años de primaria, con cursos que rondaban los nueve alumnos por año, una realidad que se repite en muchas otras instituciones.

La decisión del Colegio Mekhitarista de comprar el predio vecino y ampliar las instalaciones, explican los directivos, no fue posible debido a un aumento en la demanda educativa, sino a la participación de un grupo de benefactores, entre ellos el Grupo América, de la familia Eurnekian, además de otras familias de la comunidad armenia, que aportan los fondos para la compra del terreno y para financiar la obra que buscará, no solo incrementar metros cuadrados, sino ofrecer un modelo edilicio más acorde a los nuevos tiempos y a la realidad de aulas, con menos estudiantes, pero con espacios más dinámicos.

Cómo serán las nuevas aulas del colegio renovado

“En esta zona es muy difícil pensar en una ampliación porque es un barrio residencial. Y justo se presentó una oportunidad histórica, que fue el cierre del colegio Anunciación de María. La obra nos va a permitir casi triplicar la superficie actual”, explica Santiago Bonfanti, director del Colegio Mekhitarista, especialista en gestión educativa, con cuatro décadas de trayectoria en instituciones como la Escuela Técnica Roberto Rocca de Techint y el colegio Euskal Echea, quien asumió a mediados de año la dirección ejecutiva del proyecto.

“No somos inmunes a la baja de natalidad. Nos atraviesa y nos exige a todos los colegios replantear las estructuras. Ya no existe aquella sobredemanda de décadas pasadas. La diferencia radica en cómo se responde al desafío: si con el repliegue o con una readecuación profunda de la propuesta de valor”.

Escala personalizada

El plan no prevé un crecimiento masivo de la matrícula. Con una masa estudiantil de 300 alumnos entre nivel inicial, primario y secundario, el objetivo apunta a mantener esa escala humana y personalizada, con un techo proyectado de 360 a 400 estudiantes.

“La idea es ofrecer mejores espacios, más amplios, versátiles y luminosos para el desarrollo pedagógico —aclara el directivo—. Entendemos que los nuevos desafíos pedagógicos tienen que ir acompañados de espacios adecuados para más trabajo en equipo, colaborativo y de investigación; para tener distintos tipos de encuentros con los alumnos que no sean el aula tradicional”.

Una de las características que distinguen a este colegio es que cuenta con un restaurante que funciona los viernes y que es atendido por los padres de los chicos que egresan quinto año de la secundaria, como forma de financiar el viaje de fin de curso que históricamente las escuelas armenias hacen a su país, que incluye un recorrido por Europa.

Para muchos vecinos del barrio esa fue la puerta de entrada a la comunidad armenia, aun pese a no pertenecer a esa colectividad. Hoy, solo el 30% del alumnado pertenece a familias de origen armenio; los demás son vecinos de la zona que encontraron en la propuesta del Mekhitarista el proyecto educativo acorde a su demanda.

Hay que recordar que es un colegio de doble jornada, bilingüe (español e inglés), donde además se enseña el armenio. Para la comunidad armenia, la propuesta de este colegio, al igual que la de otras instituciones de ese origen, es una forma de dar a conocer y mantener activos los valores de sus antepasados. Es por eso que cuentan con un modelo de benefactores que hace posible y viable, desde el punto de vista económico, un proyecto de ampliación como el que se plantea.

Así serán las nuevas aulas del Mekhitarista

El colegio Anunciación de María tenía más de 60 años de historia, era jornada simple, no bilingüe, que contaba con una subvención del 80% y aun así, había tenido una importante caída en la matrícula en los primeros años de primaria y en el nivel inicial.

La explicación que se da también es que la propuesta educativa que ofrecía no era acorde a la demanda real de ese barrio en particular, algo que precipitó su cierre.

Bonfanti explica que el Mekhitarista es una institución sin fines de lucro y eso significa que la mayor parte de los ingresos, además de utilizarse para pagar sueldos y gastos corrientes, se reinvierten en la misma escuela. Al no tener fines de lucro, producir ganancia no está entre sus objetivos. Y contar con el apoyo de benefactores de la comunidad armenia marca la diferencia.

Renovación integral

La reforma y ampliación que se anuncia será “desarrollada con el respaldo de la Corporación América y la comunidad armenia”, se lee en el comunicado que difundió la institución. Contempla una renovación integral de sus instalaciones a cargo del arquitecto Jeffrey Berk, especializado en instituciones educativas.

Manifestación de padres y alumnos frente al Instituto Anunciación de María por su cierre Noelia Marcia Guevara - LA NACION

La obra buscará potenciar el aprendizaje colaborativo, tecnológico e interdisciplinario, se explica. El plan de obras se ejecutará entre 2027 y 2028, trasladando los niveles inicial y primario a los nuevos espacios, mientras que el secundario permanecerá en el edificio histórico, totalmente reciclado.

El motor de esta apuesta, se explica, no responde a una ecuación comercial ni a cómo generar ganancias desde un proyecto educativo, sino que recupera un pilar histórico que vuelve a escena como estrategia para sostener la viabilidad de una escuela: el compromiso financiero de benefactores y familias de la comunidad que decidieron financiar de su propio bolsillo la infraestructura para la educación.

Desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (Aiepa) apuntan a la necesidad de las escuelas de adaptar su oferte educativa a los tiempos que corren. “Entendemos que la educación privada está atravesando un proceso de transformación de la demanda educativa que no responde exclusivamente a la caída de la natalidad, sino también a los cambios en las necesidades y expectativas de las familias. Las escuelas intentan interpretar estas nuevas demandas y ofrecer propuestas que den respuesta a ellas. En este sentido, las inversiones en infraestructura no necesariamente tienen como objetivo incrementar la matrícula, sino mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, incorporar nuevos espacios pedagógicos, deportivos y recreativos, y enriquecer la propuesta institucional”, apuntó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa.

“Si bien las instituciones educativas son conscientes de la necesidad de adaptarse a los cambios sociales, no todas cuentan con las mismas posibilidades para hacerlo. Algunas carecen del capital necesario o tienen dificultades para acceder al financiamiento, mientras que otras se han desarrollado históricamente en entornos poco proclives a la innovación. Al mismo tiempo, muchas escuelas consideran que sus propuestas continúan siendo pertinentes, que están cumpliendo satisfactoriamente con su misión educativa y respondiendo a las necesidades de las comunidades a las que pertenecen. No todas las instituciones requieren las mismas transformaciones ni deben transitar los mismos caminos”, aclara.

Desde Aiepa apuntan que consideran fundamental que el Estado acompañe estos procesos con políticas públicas que favorezcan la innovación, faciliten el acceso al financiamiento y generen condiciones que permitan a las escuelas evolucionar de acuerdo con sus propias realidades.

“En este contexto, resulta alentador que existan instituciones que puedan concretar inversiones destinadas a jerarquizar sus propuestas educativas. El desafío es generar las condiciones para que estas iniciativas no constituyan hechos aislados, sino que estén al alcance de un mayor número de establecimientos educativos”, agrega Zurita.

Repensar proyectos

La baja de los nacimientos y la caída en la matrícula ya no es un temor del futuro. Ya no hay listas de espera ni filas de padres acampando para conseguir una vacante. La curva descendente de nacimientos obligó a repensar la viabilidad de muchos establecimientos y, en los casos más severos, precipitó el cese definitivo de actividades en colegios que funcionaban en edificios en los que el valor del metro cuadrado superaba la rentabilidad del proyecto educativo.

Una proyección hecha por el demógrafo Rafael Rofman estima que en 2030, la baja natalidad impactará en la escuela secundaria, ya que los futuros estudiantes son los niños nacidos en los últimos años, donde se detecta una caída del 47%. Es decir, que las instituciones deberán funcionar con casi la mitad de los estudiantes que tiene ahora. Esto, aseguran los especialistas, llevará a repensar los proyectos educativos en el mediano plazo.

“Hoy ya podemos saber cuántos estudiantes menos va a tener la escuela secundaria en 2030: van a ser la mitad que hoy. Y eso lo sabemos a ciencia cierta y es algo que no va a cambiar porque esos chicos ya nacieron. Lo que hay que preguntarse, es cómo tiene que ser esa escuela a la que van a ir esos chicos: no solo más chica, sino que también tiene que plantearse en qué habilidades tiene que formarlos, para que en los años siguientes, cuando sean la masa laboral, también mucho más chica, puedan sostener la economía”, planteó Rofman durante el Congreso Nacional de Educación, que se realizó en septiembre último, del que participaron unos 400 directivos de escuelas privadas de todo el país. Ocurre que, como nunca, la caída de la natalidad, la baja en la matrícula y el aumento de los costos fijos por alumno resultan una amenaza latente para todo el sistema educativo y en particular para la educación privada.