Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo

En un nuevo intento de frenar el cierre del histórico Instituto Anunciación de María de Belgrano R, anunciado por los dueños del establecimiento el pasado 1° de octubre, un grupo de padres presentó una acción de amparo ante la Justicia de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de la medida, dice la madre que encabeza el reclamo, es “resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad”.

En un comunicado dirigido a la comunidad educativa, los padres a cargo del reclamo judicial tildaron el anuncio de cierre de la institución como “una decisión unilateral y de hecho, ejecutada sin acto administrativo firme, sin notificación formal a las familias y sin sustento jurídico válido”.

La noticia del cierre del colegio de cara al año próximo, que se dio a conocer cuando el proceso de matriculación 2026 ya estaba abierto, “ha generado un grave cuadro de incertidumbre, desprotección legal y afectación emocional en la comunidad escolar”, afirman los padres.

Tras el anuncio del cierre, la comunicadad educativa se reunió para manfiestarse en la puerta de la institución Noelia Marcia Guevara - LA NACION

El pedido de recurso de amparo, que se encuentra en revisión en el Juzgado N°14 en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, es una más de las decenas de medidas que los miembros de la comunidad educativa del Anunciación de María vienen exigiendo en los últimos dos meses.

“En octubre hicimos reclamos administrativos a la Ciudad y Nación, abrimos entre 44 y 46 expedientes en distintos organismos de control. También pedimos audiencia a la Ministra de Educación de la Ciudad, pero no hemos tenido respuesta. Hemos pedido prontos despachos, pero tampoco hemos tenido respuesta”, afirma Rosana Méndez, madre de dos estudiantes del Instituto.

Una de estas medidas fue una denuncia por cierre arbitrario ante la Dirección General de Escuelas de la ciudad de Buenos Aires. La madre y abogada, junto a otros padres de la comunidad educativa, también se reunieron la semana pasada con miembros del Observatorio de Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación. En ese contexto, detallan que se abrió un expediente interno y se realiza un seguimiento especial al caso, “atento a la posible vulneración de derechos fundamentales en contextos de discapacidad y vulnerabilidad”.

El colegio

El Instituto Anunciación de María, emplazado en Virrey del Pino al 3541, frente al Belgrano Athletic Club, es un pequeño establecimiento educativo de jornada simple con 60 años de historia, que cuenta con una subvención estatal del 80% y tiene un alto porcentaje de estudiantes con certificado único de discapacidad (CUD). Es propiedad de la congregación religiosa Hermanas Vicentinas de Zagreb.

Su cierre de cara al ciclo lectivo 2026 fue anunciado a los padres el miércoles 1° de octubre pasado. Las hermanas vicentinas le informaron a la comunidad educativa que los motivos detrás de esta decisión eran económicos. Informaron, a su vez, que la propiedad donde se emplaza el colegio sería vendida para pagar las indemnizaciones del personal docente y no docente.

Desde hace por lo menos cuatro años, el establecimiento, que tiene hoy un aproximado de 230 alumnos, enfrenta una grave crisis de matrícula en el nivel inicial y en los primeros años de primaria, con cursos que rondan los nueve alumnos por año. Mientras tanto, en los últimos años de primaria y en toda la secundaria, el colegio mantiene su alumnado histórico, que ronda los 28 chicos por año.

Uno de los temas que más ruido generó entre los padres y alumnos, así como también entre los docentes, es la poca anticipación con que se dio a conocer la noticia, situación que complica el panorama educativo de los alumnos y el futuro laboral de los docentes. Muchos de los estudiantes, afirman sus padres, todavía no saben en qué escuela continuarán sus estudios el próximo año. Esta es una realidad que afecta especialmente a los alumnos con certificado único de discapacidad (CUD).

Manifestación de padres y alumnos frente al Instituto Anunciación de María por su cierre Noelia Marcia Guevara - LA NACION

“La gravedad del cuadro se ve acentuada por el hecho de que el colegio mantuvo abierta la inscripción para nuevos alumnos hasta el 26 de septiembre de 2025, apenas días antes del inicio del proceso informal de cierre, lo que evidencia una falta absoluta de previsibilidad institucional y de transparencia en la toma de decisiones”.

En el comunicado, los padres afirman, a su vez, que, en los meses previos al cierre, en particular en agosto y septiembre, se registraron nuevas incorporaciones de alumnos al establecimiento, incluyendo una familia recientemente llegada de Ucrania con tres estudiantes, “cuyas condiciones de reciente radicación exigen una especial protección psicosocial y continuidad educativa”.

“Esta situación acentúa el impacto de la vía de hecho sobre los grupos más vulnerables, consolidando un cuadro de gravedad institucional”, escribieron.

Entre los padres que levantaron su voz contra el cierre de la institución se encuentra Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina y padre de una estudiante de cuarto año del Instituto Anunciación de María. Reclama particularmente la poca anticipación con la que se informó el cierre.

Manifestación de padres y alumnos frente al colegio, en octubre pasado Noelia Marcia Guevara - LA NACION

“Entendemos que se trata de un hecho privado, porque es un colegio privado y el dueño puede hacer lo que le parezca. Pero hay formas. Creemos que la forma en que comunicaron el cierre es incorrecta. No podés anunciar que cerraste el colegio en el mes de octubre; hay que darle un tiempo prudencial a las familias para encontrar un colegio. Y más que nada en casos como mi hija, que está en cuarto año y tenía la ilusión de hacer su último año de colegio con todos sus amigos”, afirma Pino, quien también critica que los propietarios del colegio no se hayan abierto a la posibilidad de encontrar una solución.

“Nunca se acercaron a decirnos: ‘Tenemos problemas económicos, necesitamos subir la cuota’, por ejemplo. No nos dieron ninguna opción. Tomaron la decisión y lo anunciaron de un día para el otro, generando el caos”, afirma Pino.

Asegura que, en caso de que se confirme el cierre del colegio, todavía no tiene definido dónde estudiará su hija el año próximo.

Esta mañana tuvo lugar el acto de fin de año del colegio. El evento funcionó, a su vez, como un acto de despedida, donde las autoridades invitaron a los estudiantes de todos los años del secundario a decir unas palabras.

“Parecía un velorio. Los chicos estaban muy mal. Un chico con CUD casi se descompone. Había muchos chicos llorando”, cuenta Rosana, que actualmente se encuentra esperando la resolución judicial, ante el pedido de medida cautelar.