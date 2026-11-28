En un contexto donde el sobrepeso y la obesidad se consolidan como un desafío sanitario de escala global, los profesionales de la salud sugieren cambiar el paradigma de control médico. Según Jorge Tartaglione, la atención debe desplazarse del pesaje convencional hacia la medición de la cintura, un parámetro determinante para evaluar el riesgo metabólico y cardiovascular de los pacientes.

“En nuestro país, 6 de cada 4 son obesos, 6 de cada 10 son personas con obesidad y sobrepeso, por eso trabajamos tanto con este tema”, sostuvo y enseguida agregó: “Creció un 75% la tasa de personas que no tienen su peso normal”.

La obesidad crecio entre 2005 y 2018

El problema central radica en el tipo de tejido adiposo que se acumula en el organismo. Tartaglione explicó que la grasa subcutánea, comúnmente asociada a la estética o al concepto de “lonja”, no representa el peligro mayor para la salud integral, ya que el riesgo real proviene de la grasa visceral, aquella que se deposita en el espacio interno, entre los órganos vitales.

La importancia de la medición

“El problema no es la grasa que tenés acá, no es la grasa que tenés, sino la grasa que está intraabdominal”. Esta acumulación interna posee componentes que afectan directamente el funcionamiento del corazón y del cerebro, incrementando significativamente las probabilidades de sufrir eventos coronarios graves.

"6 de cada 10 son personas con obesidad y sobrepeso", subrayó Tartaglione Foto ilustrativa: PIXABAY

Por este motivo, el especialista enfatizó: “Si bajás cinco centímetros del diámetro de la cintura, tenés un 16 por ciento menos de probabilidad de infarto”. El procedimiento de medición debe realizarse entre la última costilla y la cresta ilíaca. Los valores de referencia establecidos por las guías médicas indican que, para minimizar riesgos, los hombres deberían mantener una medida inferior a los 102 centímetros, mientras que para las mujeres el límite recomendado es de 88 centímetros. Superar estas cifras es una señal de alerta cardiovascular inmediata.

Ante el temor que genera la balanza en muchos pacientes, el especialista sostuvo: “Cuando vos venís en el consultorio, para mí es más importante medirte la cintura que medirte tu peso”. No obstante, el control integral puede complementarse con tecnología avanzada, como los adipómetros o plataformas de bioimpedancia, según el especialista, ya que estos dispositivos permiten desglosar la composición corporal, analizar la cantidad de músculo, grasa y agua, lo cual facilita el diseño de planes de entrenamiento y nutrición personalizados.