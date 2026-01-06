Andrés Malamud explicó por qué Corina Machado “no es para este momento” de Venezuela: “No participa de la negociación”

Para analizar el impacto regional y global que tuvo la detención del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el analista político Andrés Malamud dialogó con LN+. “En este momento, hay paz. Lo que no hay es transición“, aseveró.

El analisis de Malamud en LN+

Al momento de plantear su análisis, Malamud optó por dos cosmovisiones. “Los pesimistas creen que esto ya se terminó: que despedazaron al régimen, pero lo mantuvieron intacto“, manifestó.

”En cambio, los optimistas creen que es la primera etapa de una secuencia de tres. En la cual, lo primero es evitar el caos. Lo segundo es reconstruir el Estado y lo tercero, recuperar la democracia. Por supuesto no sabemos si todo esto es un plan o un deseo“, resaltó el analista político.

El analista político internacional dialogó con LN+

Visiones encontradas

Según Malamud, los principales referentes políticos de Estados Unidos tienen diferentes concepciones sobre lo ocurrido el último fin de semana en Venezuela.

“Durante su último discurso, el presidente Donald Trump dijo petróleo una docena de veces, pero nunca nombró la palabra democracia. El secretario de Estado, Marco Rubio, piensa que, vía Venezuela, van a lograr cambiar el régimen de Cuba. Y por último, el vicepresidente David Vance, siempre consideró que lo mejor era no meterse con estos países. De hecho, él nunca apareció, ni antes ni después del secuestro de Maduro”, detalló el especialista.

De qué acusan al exmandatario venezolano

Venezuela, el día después

Consultado sobre cómo será el desandar del país caribeño mientras su expresidente es juzgado en Nueva York, Malamud apuntó: “Lo que va a pasar es, primero, resultado del equilibrio de poder dentro del Ejecutivo de EE.UU., y segundo, producto de la negociación con las fuerzas existentes en el terreno de Venezuela“.

“Y digo existente porque son los que manejan, controlan o dirigen las armas. No la oposición, que tiene ocho millones de personas en el extranjero”, recalcó Malamud y agregó: “Como por ejemplo su premio Nobel [Corina Machado] y su presidente electo [Edmundo González]. Esto es lo que a muchos demócratas los abrumó en las últimas 48hs: el hecho de que no haya habido mención a la democracia ni de las elecciones que la oposición ganó, y le fueron robadas".

Malamud en LN+

El rol de la vice de Maduro

En relación a la tutela norteamericana sobre Venezuela, Malamud identificó un papel protagónico: el de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“Estados Unidos empieza a hacerse cargo de Venezuela pero también se pregunta de qué manera lo hará. Trump insiste con el petróleo y dijo que iban a administrar el país. En cambio, Rubio dijo, ‘no, no vamos a administrar el país, sino la política. Y lo vamos a hacer, vía Delcy Rodríguez’“, subrayó Malamud.

Según Malamud, Rodríguez jugará un rol clave en la transición Ariana Cubillos - AP

En su intercambió con LN+, el analista apuntó: “Lo que sabemos es que con Rodríguez ya habían hablado: porque los representantes de EE.UU. lo contaron antes y después”.

“Con Maduro también habían hablado. Le dijeron: ‘Andate con tus cosas, tu familia y tu riqueza. Pero dejá a alguien potable’. Y Maduro respondió: ‘de acuerdo, queda Delcy Rodríguez, pero me voy en dos años’. A lo que Estados Unidos respondió: ‘Aceptamos a Delcy, pero vos te vas ahora’. Y eso fue lo que ocurrió“, relató Malamud.

Desde el prisma del analista, “en este momento, Estados Unidos no cogobierna Venezuela, pero sí le brinda estabilidad. Mantuvieron al régimen precisamente para evitar la anarquía“.

“Ahora quieren hacer negocios. Si alguien quiere invertir, ese capital tiene que estar garantizado. Que no haya expropiaciones ni grupos terroristas. Y eso, un gobierno que controla las armas, lo garantiza mucho más que un gobierno débil. Que es a lo que Estados Unidos le teme más que a otra cosa", graficó Malamud.

Un pacto para vivir

Otra de las hipótesis que la operación militar de EE.UU. en Venezuela dejó al descubierto es la de un hipotético acuerdo. “Cooperar es operar en conjunto: los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela van a operar en conjunto. Hasta ahora, están de acuerdo. Pero esto es dinámico", aseveró el analista.

Maduro antes de subirse al helicóptero que lo trasladó a los tribunales de Nueva York XNY/Star Max - GC Images

“En Venezuela le secuestraron al presidente y no hubo ninguna marcha multitudinaria. Rodríguez nunca pidió que la gente saliera a la calle. Diosdado Cabello, tampoco. El acuerdo es desmovilizar: mantener el orden”, resaltó Malamud.

Europa, Rusia, China y la ONU

En referencia al papel que asumirán el resto de los actores geopolíticos, Malamud expuso: "La ONU no está cumpliendo ningún rol. A China la sorprendió y a Rusia no. Lo único que debilita la sospecha entre un pacto entre Estados Unidos y Rusia es la vehemencia con la que Trump lo desmintió. Que es justamente lo que nos hace creer que es verdad, porque es muy ambiguo. Y en Trump, la ambigüedad es un arma“.

Para el analista que dialogó con LN+, “el presidente de EE.UU. está replanteando el tablero mundial. Y en ese nuevo mundo, Ucrania es de Rusia y Groenlandia de EE.UU.”.

Al poner la lupa sobre el Viejo Continente, Malamud sostuvo: “En Europa están empezando a despertarse: Estados Unidos ya no es aliado, es el enemigo. Hasta ahora, Trump viene cumpliendo todas las amenazas. Y Europa sigue sin creerlo. No cree que el lobo esté en camino, y el lobo está ahí“.

¿Y Corina?

Corina Machado, la venezolana recientemente condecorada con el premio Nobel de la Paz, es otra de las figuras que emergen para reencauzar los destinos del ejecutivo bolivariano. Pero Malamud no lo ve así.

Machado siempre fue una acérrima opositora al régimen de Maduro afp - AFP�

“Machado no es para este momento. Es para el tercer momento. El primero es orden, el segundo Estado y el tercero, régimen político", analizó.

Luego, Malamud hizo una proyección: “Eventualmente, cuando se convoquen a elecciones luego del mandato de Maduro, ella podrá presentarse y ganar. Mientras tanto, está afuera. No participa de la negociación”.

“En este momento, los que tienen la razón, es decir, el mundo y Corina Machado, no tienen el poder. Y los que tienen el poder, no tienen la razón. Porque no ganaron las elecciones. Y hoy, lo que manda es el poder”, concluyó Malamud.