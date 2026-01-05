Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en EE.UU. y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
El hijo de Maduro habló tras la captura del exmandatario: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que “la historia dirá quiénes fueron los traidores” luego de la captura de su padre en manos de Estados Unidos.
El registro contiene un mensaje del hijo del mandatario en el que se refiere al impacto inmediato del hecho y al escenario posterior. “Hoy fue un día de shock”, expresó.
En otro pasaje del audio, Guerra aseguró haber recibido mensajes de respaldo tras la captura. “Me llamó mucha gente hoy, mucha gente espiritual, mucha gente de mucha fe y todos, sin ponerse y hasta sin llevarse bien, todos me decían ‘de esta salimos’ y que el presidente Nicolás Maduro va a volver”, afirmó en el mensaje que circuló por redes sociales.
Delcy Rodríguez crea comisión para liberación de Maduro
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, creó este domingo una comisión que buscará la liberación del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses que los sacaron del poder.
Acusado de narcotráfico y terrorismo, Maduro fue recluido el sábado en una cárcel de Nueva York y este lunes debe comparecer ante un juez en esa ciudad.
La comisión “de alto nivel” fue anunciada por el ministro de Información, Freddy Añez, quien será uno de sus integrantes. Estará presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por el canciller Iván Gil.
Rodríguez dirigió este domingo su primera reunión de Consejo de Ministros, un día después de asumir temporalmente la presidencia con el aval de la corte suprema y de las fuerzas militares.
Canadá se diferencia de EE.UU. y apoya una transición con Corina Machado a la cabeza
El primer Ministro de Canadá, Mark Carney, se diferenció de Estados Unidos y las declaraciones de Trump en contra de que María Corina Machado encabece la transición en Venezuela. En cambio, el premier canadiense reveló que habló con la líder venezolana y explicó: " Reafirmé el apoyo de Canadá a una transición de poder pacífica, liderada por Venezuela y que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano“.
I spoke with María Corina Machado today. I affirmed Canada’s support for a peaceful, Venezuelan-led transition of power — one that respects the democratic will of the Venezuelan people.— Mark Carney (@MarkJCarney) January 5, 2026
Cuba dice que 32 efectivos suyos murieron durante la captura de Maduro por parte de EE.UU.
LA HABANA.- Al menos 32 efectivos cubanos perdieron la vida el sábado en el enfrentamientos con las fuerzas de Estados Unidos, durante los bombardeos en la captura de Nicolás Maduro por parte de, según informaron el domingo las autoridades de la nación caribeña.
En una nota oficial, leída en la noche en el noticiero estelar de la televisión cubana, se indicó también que ya se sabe quiénes son los fallecidos y ya se informó a sus familiares en la isla. “Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las fuerzas revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, expresó el texto.
No obstante, cabe señalar que no se dieron a conocer los nombres de los muertos ni los cargos que ocupaban. “Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, agregó la nota oficial.
Por otro lado, Trump aseguró que Cuba “está por caer”, durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One.
Trump afirmó que Estados Unidos "está a cargo de Venezuela"
El presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro y en momentos en que trata con el nuevo liderazgo en el gobierno venezolano. “Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le preguntaron si había conversado con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.
Delcy Rodríguez le envió un mensaje a Trump: "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra"
Tras la captura del presidente Maduro por parte de EE.UU. la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que reafirmó la “vocación de paz y de convivencia pacífica” del país. En el texto, sostuvo que Venezuela aspira a vivir “sin amenazas externas”, en un marco de respeto y cooperación internacional, y planteó que la paz global debe construirse a partir de la garantía de la paz en cada nación.
En ese sentido, la funcionaria consideró prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional “equilibrado y respetuoso” entre Estados Unidos y Venezuela, así como con los países de la región, basado en los principios de igualdad soberana y no injerencia. Según señaló, esos lineamientos guían la política exterior venezolana con el resto de la comunidad internacional y constituyen el eje de su diplomacia.
Rodríguez extendió además una invitación al gobierno estadounidense para trabajar en una agenda conjunta de cooperación orientada al desarrollo compartido y en el marco de la legalidad internacional. En un mensaje dirigido al presidente Donald Trump, afirmó que los pueblos de la región “merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, y reivindicó el derecho de Venezuela a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro.
- 1
La historia de las intervenciones militares de EE.UU. en América Latina
- 2
Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, le contestó a Trump y dijo que Maduro “es el único presidente”
- 3
Qué dice el comunicado que emitió el régimen de Maduro en medio de las explosiones en Caracas
- 4
El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre