Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en EE.UU. y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que “la historia dirá quiénes fueron los traidores” luego de la captura de su padre en manos de Estados Unidos.

El registro contiene un mensaje del hijo del mandatario en el que se refiere al impacto inmediato del hecho y al escenario posterior. “Hoy fue un día de shock”, expresó.