Anillo La Pampa: la Ciudad inicia una obra clave para unir Belgrano y Palermo con la Costanera y descomprimir el tránsito

El gobierno porteño comenzará en los próximos días la construcción del Anillo La Pampa, una obra de infraestructura que apunta a resolver una interrupción histórica en la traza urbana del norte porteño y a mejorar la conexión entre los barrios de Belgrano y Palermo con la Costanera. El proyecto incluye un túnel vehicular de doble mano y un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, y demandará una inversión estimada de 50.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución de aproximadamente 20 meses.

Actualmente, la calle La Pampa se encuentra interrumpida por las avenidas Cantilo y Lugones y por las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Esa combinación de infraestructuras genera una barrera física que impide la continuidad del tránsito y dificulta el acceso directo hacia la avenida Costanera Rafael Obligado, el Aeroparque Jorge Newbery y la zona de Ciudad Universitaria. Como consecuencia, la circulación se concentra en pasos alternativos que suelen presentar congestionamientos, especialmente en horas pico.

ANILLO CABA

En ese contexto, el proyecto del Anillo La Pampa se inscribe dentro de las políticas impulsadas en los últimos años por el gobierno porteño para potenciar el frente costero y mejorar la conectividad entre la ciudad y el Río de la Plata. La intervención propone una solución integral que combina infraestructura vial, movilidad peatonal y ciclista y una reconfiguración del espacio público en un sector estratégico de la ciudad.

La obra estará a cargo del Ministerio de Infraestructura porteño y será ejecutada a partir de una licitación organizada por Autopistas Urbanas SA (AUSA). Según confirmaron fuentes oficiales, la licitación fue ganada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Roggio y Chediack, y los trabajos comenzarán en estos días. La finalización está prevista para mediados de 2027.

El proyecto contempla la construcción de un Paso Bajo Nivel (PBN) vehicular que se desarrollará bajo la calle La Pampa, desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Rafael Obligado, entre el límite de los barrios de Palermo y Belgrano. El túnel atravesará por debajo las avenidas Lugones, Illia y Cantilo y las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Tendrá doble mano de circulación y permitirá conectar de manera directa el Bajo Belgrano y Palermo con Aeroparque, la Costanera, Ciudad Universitaria y el Parque Costero.

La Ciudad Construirá Un Túnel Vehicular Y Anillo Peatonal Que Conectará El Bajo Belgrano Con Aeroparque (1)

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la nueva traza permitirá reducir a la mitad los tiempos de viaje y descomprimir los embudos que hoy se registran en los accesos a la zona, en particular en el entorno del puente de Echeverría. Además, el rediseño del sistema vial incorporará un nuevo retome hacia el norte, lo que ampliará la capacidad de circulación y ofrecerá una alternativa a los recorridos existentes.

En paralelo al paso vehicular, la obra incluye un puente peatonal y una ciclovía elevada en forma de anillo, que se convertirá en uno de los elementos más visibles del proyecto. El anillo tendrá un diámetro de 140 metros y funcionará como un paso sobre nivel que permitirá a peatones y ciclistas atravesar de manera segura el conjunto de autopistas y vías ferroviarias que hoy fragmentan el área.

La superficie total de intervención supera los 10.000 metros cuadrados e incluye caminos, accesos, puentes al anillo y el propio anillo circular. La obra se ejecutará de forma integral, sin dividirse en etapas, lo que permitirá acotar los plazos generales, aunque implicará cortes de tránsito durante el desarrollo de los trabajos. Desde el gobierno porteño indicaron a LA NACION que las interrupciones se irán implementando de manera progresiva, a medida que avance la obra y según las necesidades operativas.

Así se verá el anillo GCBA

El puente peatonal y la ciclovía no solo cumplirán una función de conexión, sino que también incorporarán un mirador panorámico. Desde ese punto elevado será posible observar los despegues y aterrizajes en el Aeroparque Jorge Newbery. Actualmente, muchas personas se concentran en los alrededores del aeropuerto para ver el movimiento de los aviones, aunque lo hacen en espacios informales y sin condiciones adecuadas de seguridad. El nuevo mirador busca ordenar esa actividad y ofrecer un espacio público específicamente diseñado para ese uso.

Desde el punto de vista urbano, el Anillo La Pampa busca mejorar la movilidad general, facilitando el tránsito peatonal, vehicular y de movilidad activa, y promoviendo modos de transporte más sostenibles. Al mismo tiempo, la intervención busca revitalizar el área, reforzar la conexión entre la ciudad y el río y sumar valor paisajístico al entorno, mediante una pieza de infraestructura que se integrará al paisaje urbano y al sistema de parques costeros.

Para el desarrollo del proyecto, AUSA lanzó una licitación pública nacional e internacional dirigida a empresas especializadas, que incluyó la presentación de propuestas e ideas a concretar. Se presentaron siete propuestas, que fueron analizadas por un jurado integrado por distintas áreas del gobierno de la ciudad, mediante un sistema de asignación de puntajes estandarizados para evaluar los aspectos técnicos y económicos. La propuesta arquitectónica seleccionada fue la desarrollada por las empresas ATEC SA y MZM Arquitectos.

El ministro de Infraestructura de la ciudad, Pablo Bereciartua, destacó el alcance de la iniciativa y su impacto urbano. “Este proyecto es más que una obra vial: es una transformación urbanística integral que va a generar un nuevo ícono en la ciudad y una conexión alternativa al río que va a mejorar la movilidad e integrar el área urbana con la costa”, afirmó el funcionario a este medio.

Además del impacto en la circulación, desde el gobierno porteño señalaron que la obra permitirá reorganizar el espacio público en un sector clave del norte de la ciudad y mejorar la integración entre áreas que hoy se encuentran separadas por grandes infraestructuras viales y ferroviarias. La intervención apunta a consolidar un corredor que vincule la trama urbana con la Costanera, en una zona que concentra parques, equipamientos públicos y uno de los principales accesos a la ciudad.