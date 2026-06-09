Cris Morena fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña

María Cristina de Giácomi, conocida como Cris Morena, fue distinguida ayer como Personalidad Destacada de la Cultura en un acto realizado en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. La resolución reconoció su extensa trayectoria, dedicada a la creación de éxitos infantojuveniles. Acompañada por sus nietos, colegas y amigos, Morena vivió la ceremonia como un gesto inesperado.

El acto encabezado por el legislador Facundo Del Gaiso contó con la presencia de la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López; la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, y el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Cris Morena, emocionada, junto sus nietos Valentín, Franco y Azul Gentileza Prensa Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Además de la presencia institucional, el homenaje reunió a figuras del mundo del espectáculo y a referentes de distintos espacios públicos. Entre ellos estuvieron los actores Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Isabel Macedo, Martín Seefeld, Mery del Cerro, Damián de Santo, Nicolás Pauls, Graciela Stefani, Diego Topa y la protagonista de Margarita, Mora Bianchi con quienes Morena compartió años de trabajo. También figuras de los medios de comunicación y de la producción como el director de Contenidos de LA NACION, José del Rio; Liliana Parodi; Jorge Telerman; Alejandro Pintos; Bernarda y Luis Cella se acercaron a la Legislatura y aplaudieron el reconocimiento.

La distinción funcionó como una síntesis de un recorrido profesional que comenzó en 1980 cuando Morena se lanzó como actriz en la telenovela Dulce fugitiva. Desde entonces, la creadora forjó una extensa carrera como artista, compositora, conductora y fundó una de las productoras más exitosas de Iberoamérica.

Cris Morena: "Siento la presencia infaltable en mi alma de Romina" Gentileza Prensa Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

A modo de bienvenida, López agradeció la convocatoria y destacó la magnitud del reconocimiento: “Hablar de Cris es hablar de una parte fundamental de nuestra historia cultural. Ella logró algo que muy pocos artistas consiguen, que es atravesar generaciones y entrar en los sueños de miles de chicos y chicas que empezaron a mirar al arte como un camino posible”.

Además, López remarcó el impacto educativo y formativo de las creaciones de la homenajeada a lo largo de los años: “Su huella no se explica solamente por el éxito de sus programas, sino por el mensaje de amor, creatividad y compromiso que dejó en cada historia. Hoy esa misión se profundiza desde la educación con su escuela Otro Mundo, donde las emociones y la sensibilidad son protagonistas del aprendizaje. Gracias, Cris, por recordarnos que la cultura puede unir, inspirar y transformar”, expresó.

Cris Morena al recibir su distinción junto a los legisladores Facundo Del Gaiso y Matías López

A su turno, el diputado Facundo Del Gaiso, coautor de la iniciativa, destacó la vigencia de la productora al señalar que "Cris no para de hacer proyectos, de entusiasmarnos y de hacernos soñar con un mensaje de esperanza y amor por encima de las frustraciones”. Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, celebró el reconocimiento y definió a la productora como una pionera: “Cuando nadie hablaba de educación emocional, Cris ya había escrito más de 600 canciones tocando el corazón de los chicos y poniéndole sentido a una parte del ser humano de la que nadie hablaba, que es el alma. En eso ha sido una gran maestra para todos nosotros”.

Cris Morena, conmovida por el homenaje y fundida en un abrazo con sus nietos

Morena se mostró orgullosa y conmovida por el homenaje y al recibir la distinción, dio un sentido discurso cargado de recuerdos familiares y de reflexiones sobre su legado: “Recibo este reconocimiento con una emoción difícil de expresar en palabras y rodeada de personas que fueron mi nido en distintos momentos de la vida, mi luz y mis compañeros de siempre. Siento la presencia infaltable en mi alma de Romina, y ver hoy acá a mis nietos y a mi hijo Tomás me hace vivir en la continuidad de mis sueños”.

“Mi corazón siempre estuvo y estará en la Argentina”

Durante su agradecimiento, la productora repasó el impacto global de sus obras, desde Jugate Conmigo hasta su reciente éxito Margarita, pasando por el fenómeno de sus ficciones en países como India, Rusia e Israel: “Descubrí que una canción puede unir corazones que hablan distintos idiomas y que una sola historia contada con verdad, magia, imaginación, amor y pasión puede sentirse cercana en cualquier rincón del planeta”. La productora no dudó en destacar el recorrido de muchas figuras surgidas de su semillero de artistas: “Lo que más me emociona es la formación integral de nuevos artistas que hoy, como Lali Espósito cantando bajo la lluvia en River, viajan mucho más lejos de lo que alguna vez soñé”.

Cris Morena junto a su nieta Azul

Para cerrar, Morena le dedicó unas tiernas palabras a su escuela de arte Otro Mundo y al orgullo que le genera la Argentina: “Mis creaciones y mi música recorrieron el mundo, pero mi corazón siempre estuvo y estará en la Argentina, porque este es mi maravilloso país. Cuando miro a nuestros jóvenes artistas, siento que el mayor premio no es lo que hemos logrado, sino lo que pudimos dejarles: los sueños, la magia y el juego. Esa es la herencia invisible que viaja de generación en generación. Como dice una frase que leí hace poco: ‘Si eres un océano, sé un océano. No te conviertas en charco solo porque la gente no sabe nadar’. Hagamos que nuestro cuento valga la pena”.