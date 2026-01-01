Año Nuevo: cómo se celebra en el mundo
Vertido de plomo, fiestas en cementerio, valijas y quema de muñecos, son algunos de los ritos de Año Nuevo que se realizan en el mundo
Año Nuevo es una de las celebraciones más importantes. Si bien en la Argentina y los países aledaños hay una forma muy marcada de festejar el comienzo de un nuevo calendario, no todas las culturas lo comparten, sino que existen regiones donde se siguen otras tradiciones.
La historia de esta festividad se remonta a los primeros años del Imperio Romano, hacia el año 27 a.C. Durante esta época, los romanos se reunían en el mes de enero, para honrar a Jano o Janu. Se trata del dios que “mira hacia adelante y hacia atrás” que hace referencia a Janeiro y Janero, palabras que derivan del latín y se refiere a enero. En esta celebración, se despedía el año y daba la bienvenida a un nuevo ciclo, a través de grandes banquetes junto a la familia.
Siglos más tarde, en 1582, con la llegada del calendario gregoriano del Papa Gregorio XIII, se estableció el 1° de enero como el inicio del año nuevo y se concretó la Nochevieja el 31 de diciembre. Con el paso de los años, la festividad se popularizó y surgieron costumbres en cada comunidad, para atribuir diferentes significados a esta fecha.
Año Nuevo: cómo se celebra en el mundo
“Ritual de zapatos”, República Checa
En República Checa, las personas solteras suelen ubicarse de espaldas a la puerta de su hogar y lanzar un zapato durante la Nochevieja. Si el calzado cae con su punta hacia el exterior, significa que se casarán el año entrante.
“Incendio de muñecos”, Ecuador
Es una tradición originaria de Ecuador, que se extendió a otros países de Latinoamérica como México. Consiste en incinerar un muñeco o figura, la cual simboliza los meses del año que se deja atrás. De esta manera, la tradición refiere a desprenderse de todo lo negativo y comenzar un nuevo período con la energía renovada.
“Pasear valijas”, Colombia
En Colombia, quienes anhelen irse de viaje el año entrante, suelen salir a dar una vuelta por la manzana durante la medianoche, con el fin de atraer vacaciones y nuevos destinos.
“Topos”, Filipinas
En este país del Sudeste Asiático, los habitantes se visten de topos, un personaje que se encuentra relacionado con la abundancia económica y prosperidad. El objetivo es llenar, también, sus bolsillos de monedas, para atraer la estabilidad y fortuna.
“Las campanas”, Japón
Su nombre oficial es Joya no kane y ocurre durante la Nochevieja, cuando los templos budistas tocan sus campanas 108 veces. Esta cifra se refiere a los 108 pecados, que, según su cultura, las personas poseen en su mente y pueden cometer.
“Romper platos”, Dinamarca
En este país nórdico, se acostumbra arrojar vajilla al suelo, con el fin de ahuyentar los malos espíritus con su sonido. De acuerdo a la tradición, los restos se ubican junto a la puerta de entrada del hogar y quienes cuenten con más escombros, obtendrán mejor fortuna en el año siguiente.
“Pie derecho”, Portugal
Las personas supersticiosas intentan dar el primer paso con su pie derecho, para atraer la buena suerte. Esto mismo ocurre en este país, donde las personas se suben a una silla o saltan, para aterrizar con este mismo pie y comenzar el año de “la manera correcta”.
“Vertido de Plomo”, Alemania
En Alemania, se solía realizar el Bleigießen, un ritual en el que se vertía plomo líquido en agua fría. La consigna invita a interpretar las formas que se solidifican, para poder predecir cómo será el año próximo. Debido a cuestiones de salubridad, actualmente se utiliza cera.
“Fiesta en el cementerio”, Chile
En Talca, Chile, los ciudadanos visitan los cementerios de noche, para comenzar el año nuevo junto a sus seres queridos difuntos, junto a música clásica y velas.
“Comida abundante”, Estonia
En Estonia, las personas suelen comer siete, nueve o 12 veces, para asegurarse una buena fortuna. Estos números son considerados positivos, por lo que se cree que repetir el banquete esta cantidad de veces, promueve la abundancia.
