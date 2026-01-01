Año Nuevo es una de las celebraciones más importantes. Si bien en la Argentina y los países aledaños hay una forma muy marcada de festejar el comienzo de un nuevo calendario, no todas las culturas lo comparten, sino que existen regiones donde se siguen otras tradiciones.

La historia de esta festividad se remonta a los primeros años del Imperio Romano, hacia el año 27 a.C. Durante esta época, los romanos se reunían en el mes de enero, para honrar a Jano o Janu. Se trata del dios que “mira hacia adelante y hacia atrás” que hace referencia a Janeiro y Janero, palabras que derivan del latín y se refiere a enero. En esta celebración, se despedía el año y daba la bienvenida a un nuevo ciclo, a través de grandes banquetes junto a la familia.

Cuáles son las tradiciones de Año Nuevo 13_Phunkod - Shutterstock

Siglos más tarde, en 1582, con la llegada del calendario gregoriano del Papa Gregorio XIII, se estableció el 1° de enero como el inicio del año nuevo y se concretó la Nochevieja el 31 de diciembre. Con el paso de los años, la festividad se popularizó y surgieron costumbres en cada comunidad, para atribuir diferentes significados a esta fecha.

Año Nuevo: cómo se celebra en el mundo

El ritual de los zapatos se estila entre los solteros iStock

“Ritual de zapatos”, República Checa

En República Checa, las personas solteras suelen ubicarse de espaldas a la puerta de su hogar y lanzar un zapato durante la Nochevieja. Si el calzado cae con su punta hacia el exterior, significa que se casarán el año entrante.

“Incendio de muñecos”, Ecuador

Es una tradición originaria de Ecuador, que se extendió a otros países de Latinoamérica como México. Consiste en incinerar un muñeco o figura, la cual simboliza los meses del año que se deja atrás. De esta manera, la tradición refiere a desprenderse de todo lo negativo y comenzar un nuevo período con la energía renovada.

La tradicional quema de muñecos de Año Nuevo Archivo

“Pasear valijas”, Colombia

En Colombia, quienes anhelen irse de viaje el año entrante, suelen salir a dar una vuelta por la manzana durante la medianoche, con el fin de atraer vacaciones y nuevos destinos.

Pasear valijas es la tradición Shutterstock

“Topos”, Filipinas

En este país del Sudeste Asiático, los habitantes se visten de topos, un personaje que se encuentra relacionado con la abundancia económica y prosperidad. El objetivo es llenar, también, sus bolsillos de monedas, para atraer la estabilidad y fortuna.

Los topos son símbolo de abundancia en esa cultura asiática J. ADAM FENSTER - J. ADAM FENSTER

“Las campanas”, Japón

Su nombre oficial es Joya no kane y ocurre durante la Nochevieja, cuando los templos budistas tocan sus campanas 108 veces. Esta cifra se refiere a los 108 pecados, que, según su cultura, las personas poseen en su mente y pueden cometer.

Los 108 toques de campana son tradición en Japón iStock

“Romper platos”, Dinamarca

En este país nórdico, se acostumbra arrojar vajilla al suelo, con el fin de ahuyentar los malos espíritus con su sonido. De acuerdo a la tradición, los restos se ubican junto a la puerta de entrada del hogar y quienes cuenten con más escombros, obtendrán mejor fortuna en el año siguiente.

Romper platos y acumularlos en la entrada de las casas de amigos y familiares en Dinamarca Shutterstock

“Pie derecho”, Portugal

Las personas supersticiosas intentan dar el primer paso con su pie derecho, para atraer la buena suerte. Esto mismo ocurre en este país, donde las personas se suben a una silla o saltan, para aterrizar con este mismo pie y comenzar el año de “la manera correcta”.

Arrancar con el pie derecho es tradición en Portugal iStock

“Vertido de Plomo”, Alemania

En Alemania, se solía realizar el Bleigießen, un ritual en el que se vertía plomo líquido en agua fría. La consigna invita a interpretar las formas que se solidifican, para poder predecir cómo será el año próximo. Debido a cuestiones de salubridad, actualmente se utiliza cera.

La cera ayuda a prever cómo será el año próximo iStock

“Fiesta en el cementerio”, Chile

En Talca, Chile, los ciudadanos visitan los cementerios de noche, para comenzar el año nuevo junto a sus seres queridos difuntos, junto a música clásica y velas.

En muchas culturas se acostumbra visitar los museos en Nochevieja iStock

“Comida abundante”, Estonia

En Estonia, las personas suelen comer siete, nueve o 12 veces, para asegurarse una buena fortuna. Estos números son considerados positivos, por lo que se cree que repetir el banquete esta cantidad de veces, promueve la abundancia.