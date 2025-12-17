Día del Contador en la Argentina: ¿por qué se celebra hoy?
La fecha destaca la labor de quienes se dedican a esta profesión, además de recordar a uno de los matemáticos más importantes de la historia
- 4 minutos de lectura'
El Día del Contador Público se celebra el 17 de diciembre en la Argentina. Se trata de una fecha en que se destaca esta profesión que se dedica a registrar, analizar e interpretar la información financiera y económica de personas, empresas y organizaciones. Esta forma una parte fundamental en el funcionamiento de la economía de un país.
¿Por qué se celebra hoy el Día del Contador en la Argentina?
Si bien no existen registros precisos sobre el origen de esta jornada, la fecha fue dispuesta en honor al día de la publicación de una obra relevante de esta disciplina. Se trata de un trabajo de Luca Pacioli, un famoso matemático italiano que sembró las bases de la contabilidad moderna.
Fray Luca Bartolomeo de Pacioli o Luca di Borgo San Sepolcro nació en el año 1445 en Sansepolcro, Italia. Fue un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor que destacó por su aporte a las disciplinas de la economía y la contabilidad. A temprana edad, trabajó como preceptor de los hijos de un mercader veneciano, lo que lo ayudó a conocer en profundidad y formarse en el comercio. Asimismo, formó parte del cuerpo docente de diferentes universidades de Bolonia, Florencia, Pisa y Roma.
Logró conocer y hasta trabajar junto a Leonardo da Vinci, quien ilustró su libro Sobre la proporción divina. Sin embargo, uno de sus trabajos más importantes llegaría a sus 49 años, cuando escribió una de las obras más trascendentales en matemáticas. Se trata del libro Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad, publicado el 17 de diciembre de 1494.
Este escrito constituyó los conocimientos básicos en la contaduría, como también en ramas relacionadas con esta como la aritmética, geometría y los cálculos comerciales. Pacioli fundamentó y explicó la importancia de las conversiones de monedas y precios para las actividades mercantiles. El libro fue un éxito y mantuvo su vigencia durante siglos, por lo cual ayudó a las personas a organizar su actividad comercial y comprender los flujos transaccionales. Gracias a este aporte, Pacioli es considerado como el “padre de la contabilidad”, aunque también se destacó en el arte y la arquitectura. Falleció a sus 72 años de edad en Florencia, Italia, en 1517.
Frases para compartir en el Día del Contador Público
A continuación, un conjunto de frases de personalidades reconocidas en las matemáticas y las finanzas a nivel mundial, ideales para enviarles a un contador en su día:
- “Los libros deben cerrarse cada año, especialmente en asociación, porque la contabilidad frecuente contribuye a una larga amistad”, - Luca Pacioli.
- “La contabilidad es el lenguaje de los negocios”, -Warren Buffett.
- “Los números son los amigos más fieles que podemos tener”, - Carl Friedrich Gauss.
- “Quien no hace nada, no comete errores; quien no comete errores, no aprende nada”, - Luca Pacioli.
- “El secreto para el éxito es hacer las cosas comunes de forma poco común”, - John D. Rockefeller.
- “El que ama la práctica sin la teoría es como el marinero que sube a bordo sin timón ni brújula y nunca sabe dónde acabará”, - Leonardo da Vinci.
- “Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo”, - Galileo Galilei.
- “La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles”, - René Descartes.
- “No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que concede el mayor disfrute”, - Carl Friedrich Gauss.
