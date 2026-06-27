Se vienen 72 horas de un frente que provocará lluvias, ráfagas y brusco descenso térmico: las zonas afectadas

Luego de un breve alivio en las temperaturas durante la semana, un frente de inestabilidad modificará nuevamente las condiciones del tiempo en el centro del país. El ingreso de una nueva masa de aire frío provocará un brusco descenso térmico que se hará sentir durante al menos 72 horas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense serán algunas de las zonas alcanzadas por este cambio de tiempo, aunque el sistema también afectará a distintos sectores del centro y este de la provincia de Buenos Aires, y la Patagonia.

El pronostico del tiempo

El fin de semana llegará el cambio de tiempo

Después de un viernes frío, este sábado se prevé una recuperación de la temperatura, cuando la máxima alcance los 17°C. Horas más tarde, el panorama cambiará nuevamente.

El domingo se espera una jornada inestable, con probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% durante gran parte del día. La temperatura comenzará a descender, con una máxima de 14°C y una mínima de 9°C, mientras que el viento aumentará su intensidad.

Durante la noche del domingo se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, acompañando el avance del frente frío.

El pronóstico del tiempo

El aire polar volverá a instalarse durante 72 horas

Tras el paso del sistema frontal, el frío volverá a ganar protagonismo. El lunes la temperatura mínima caerá hasta los 4°C, con una máxima de apenas 14°C y cielo parcialmente nublado.

Las condiciones se mantendrán prácticamente sin cambios el martes, con 5°C de mínima y 14°C de máxima, mientras que el miércoles persistirá el ambiente frío, con registros similares.

Recién hacia el jueves se espera otro leve descenso de la temperatura máxima, que rondará los 12°C, aunque el tiempo permanecería estable y sin precipitaciones.

Se espera una semana de frío polar extremo Fabián Marelli

Las zonas afectadas

El avance del frente frío no solo impactará sobre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde se esperan lluvias, ráfagas y un marcado descenso térmico desde el domingo, sino también sobre buena parte de la Patagonia y el centro del país, donde el aire de origen polar ya comienza a hacerse sentir.

El ranking de temperaturas más bajas registrado el viernes refleja ese escenario. El Calafate (Santa Cruz) encabezó la lista con apenas 0,2°C, seguido por Río Grande (Tierra del Fuego), con 2°C; Río Gallegos (Santa Cruz), con 2,4°C; Maquinchao (Río Negro), con 3,5°C; Esquel (Chubut), con 3,6°C; Chapelco (Neuquén), con 4,6°C; Ushuaia (Tierra del Fuego), con 4,8°C; San Carlos de Bariloche (Río Negro), con 4,9°C; Mar del Plata (Buenos Aires), con 5,4°C, y Viedma (Río Negro), con 5,8°C.

Estas marcas anticipan el ingreso de una nueva masa de aire frío que, tras el paso del sistema de inestabilidad durante el domingo, provocará un descenso generalizado de las temperaturas en el centro y sur de la Argentina durante los primeros días de la próxima semana.