NUEVA YORK.- Una mujer en TikTok dijo que el agua hidrogenada le había curado el dolor de garganta y la fiebre. Otra escribió que puede ayudarte a bajar de peso, mejorar tu energía y fortalecer el sistema inmunitario.

Algunas publicidades afirman que si se la toma tendrás menos dolores e inflamación, mejor salud intestinal, hidratación superlativa, mayor rendimiento, mejor humor e incluso menores síntomas de envejecimiento.

Este tipo de agua se prepara simplemente al añadir más hidrógeno a tu H2O. Pero en cuanto a sus supuestas ventajas para la salud, los investigadores se muestran escépticos.

“Prácticamente por cada estudio que ha mostrado un beneficio hay otro estudio que cuestiona dicho beneficio”, dijo Mitchell Rosner, médico nefrólogo especializado en desórdenes de fluidos y electrolitos en UVA Health en Charlottesville, Virginia. Esto es lo que sabemos.

¿Qué contiene el agua hidrogenada?

El agua hidrogenada a menudo viene en elegantes bolsitas o latas de aluminio. Algunas marcas ofrecen tabletas de hidrógeno soluble que podés agregar al agua, o botellas ultramodernas que puedes llenar con agua regular y luego infusionar con hidrógeno al presionar un botón.

Algunas de estas bebidas, también conocidas como agua infundida con hidrógeno o agua rica en hidrógeno, también contienen sabores o electrolitos añadidos. Pero el producto básico es agua simple a la que se añaden moléculas de gas hidrógeno, o H2.

Debido a que las moléculas de hidrógeno son extremadamente pequeñas, estas se disuelven con facilidad en el líquido, dijo Gagandeep Dhillon, director médico adjunto de la Universidad de Maryland en el Centro Médico Baltimore Washington. Tampoco generan la misma sensación efervescente de la soda o el agua carbonatada. En esos productos lo que se añade es dióxido de carbono, una molécula más grande.

El hidrógeno es tan pequeño y ligero que también se sale del agua con facilidad, dijo Dhillon. Para asegurarse de que las moléculas se queden, algunas marcas empacan su producto en contenedores especiales de aluminio o recomiendan beberlo a los 30 minutos de abrirlo.

¿Pero el agua no contiene de por sí hidrógeno?

Todas las moléculas de agua tienen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tal como lo indica su nombre químico, H2O. Pero una vez que esos átomos se combinan para generar una molécula de agua, indicó Dhillon, nuestro cuerpo no es capaz de emplear cada elemento por separado.

La idea detrás del agua hidrogenada es que las moléculas accesibles de hidrógeno (las que no están unidas al oxígeno) son capaces de ingresar a las células del organismo y generar un efecto antioxidante, dijo Rosner.

La mayoría de los beneficios de salud que presumen, entre los cuales están mejor rendimiento aeróbico, recuperación más rápida de lesiones, piel más tersa y menos síntomas de alergia, se derivan de la idea que el hidrógeno tiene propiedades antioxidantes.

¿Qué dice la ciencia?

Según Henry Jay Forman, profesor emérito de gerontología en la Universidad del Sur de California, en el mejor de los casos, el respaldo científico de las promesas de los beneficios del agua infusionada con hidrógeno es débil. De por sí existe desacuerdo entre los científicos sobre si añadir antioxidantes a la dieta con suplementos puede mejorar la salud, dijo. E incluso si el gas hidrógeno disminuye la inflamación en estudios de laboratorio, no es seguro que lo mismo suceda en nuestro cuerpo.

Se han realizado pocos estudios que respalden los beneficios de esta bebida en los humanos. Y son pequeños y a menudo contradictorios. En un estudio de 2020 realizado con 16 atletas varones, los investigadores hallaron que el agua infusionada con hidrógeno mejoró los tiempos y niveles de fatiga de los cuatro corredores más lentos —pero no de los corredores más veloces— del grupo. Pero un estudio de 2021 con 37 ciclistas con y sin entrenamiento tuvo resultados diferentes: solo los ciclistas con entrenamiento se beneficiaron del agua rica en hidrógeno en cuanto a su resistencia, velocidad y forma física, en comparación con los ciclistas sin entrenamiento.

En una reseña de 30 estudios de agua hidrogenada publicada en enero, Dhillon y sus colegas se propusieron indagar si la bebida ofrecía beneficios de salud. Si bien algunos de los estudios fueron alentadores, dijo, no pudieron hallar conclusiones claras.

“Se necesitan más estudios para determinar si el agua para beber infusionada con hidrógeno es capaz de reducir la inflamación, el envejecimiento o las enfermedades”, dijo Tamara Hew-Butler, investigadora de medicina deportiva en la Universidad Wayne State. Hew-Butler señaló que algunas empresas también venden agua infusionada con oxígeno, algo que el cuerpo no necesita.

No obstante, algunas personas afirman que perciben verdaderos beneficios del agua infusionada con hidrógeno. Forman dijo que esto podía deberse al efecto placebo, que ocasiona que la gente se sienta mejor porque cree que funciona.

¿Es segura el agua hidrogenada?

Si bien los beneficios son poco claros y en general puede ser peligroso beber demasiada agua, Rosner dijo que el agua hidrogenada no está vinculada a ningún riesgo serio para la salud.

“Todo lo que he leído parece decir que no hay desventajas”, explicó. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA por su sigla en inglés), considera que el agua hidrogenada “en términos generales se considera segura”, siempre y cuando las moléculas de hidrógeno no representen más del 2,14 por ciento de la bebida. Lo difícil es determinar este porcentaje porque no se requiere que las empresas productoras lo informen en su etiquetado.

Las bebidas infusionadas con hidrógeno pueden resultar costosas —algunas de las botellas para preparar uno mismo pueden costar alrededor de 100 dólares— razón por la cual tanto Rosner como Forman dijeron que podría no valer la pena hasta que existan mayores beneficios probados.

“Si tenés 100 dólares y querés mejorar tu salud, probablemente te vendría mejor comprar 100 dólares de frutas y verduras frescas que dos cajas de agua hidrogenada”, dijo Rosner.

Por Caroline Hopkins

The New York Times

