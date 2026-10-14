Anuncian la normalización del suministro de un medicamento para el Parkinson: cuál es la fecha prevista

A mediados del mes pasado, la preocupación creció entre pacientes con Parkinson y sus familiares por las dificultades para conseguir algunas presentaciones de levodopa/carbidopa, una de las combinaciones farmacológicas más utilizadas para tratar esta patología que aún no tiene cura.

El faltante derivó en reiteradas consultas sobre la disponibilidad del medicamento en farmacias de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Incluso, hubo quienes ofrecían compartir el fármaco cuando les quedaba algún blíster tras la muerte de un familiar.

“Hace 15 o 20 días que cuesta conseguirla y ahora directamente desapareció”, detalló para esa fecha uno de los pacientes que se comunicó con LA NACION para advertir sobre el problema.

Llamé a 17 farmacias para pedir Levocar. Medicación que usa mi viejo para el Párkinson. Toma 4 pastillas por día. Esencial para su enfermedad Está en falta en todas las farmacias de la ciudad !!!! Ninguna droguería lo tiene.

Una cosa de no creer!!!🤬🤬🤬🤬🤬



Qué país de 💩!!!! — Val (@valcav13) September 14, 2026

La alarma se disparó aún más cuando el laboratorio productor confirmó problemas en la línea de elaboración de Lebocar, una de las marcas más utilizadas de levodopa/carbidopa en el país, con cerca de dos tercios del mercado. El anuncio vino acompañado de un lejano plazo estimado de normalización.

“Pfizer informa que, debido a demoras en la manufactura, se registra una interrupción temporaria en el suministro de LEBOCAR® en Argentina”, señaló la compañía en una respuesta enviada a este medio por correo electrónico desde la oficina regional de prensa. No detallaron si también afectaba a otros países ni cuál era el inconveniente exacto en la cadena de producción.

La farmacéutica indicó también que trabajaba para restablecer el abastecimiento y precisó que, según la información disponible, calculaba que el suministro estaría regularizado recién hacia marzo de 2027.

“Con profunda preocupación, denunciamos la prolongación del desabastecimiento de levodopa/carbidopa esencial para miles de personas con Parkinson. Anmat confirmó el 17/9 que LEBOCAR, de Pfizer, está discontinuado por problemas de producción y de abastecimiento hasta 03/2027″, expresó a Red Argentina de Parkinson y sostuvo que, así, la situación había dejado “de ser un problema comercial para convertirse en un grave problema sanitario”.

Con profunda preocupación, denunciamos la prolongación del desabastecimiento de levodopa/carbidopa esencial para miles de personas con Parkinson. ANMAT confirmó el 17/9 LEBOCAR, de Pfizer S.R.L.,está discontinuado por problemas de producción y de abastecimiento hasta 03/2027 pic.twitter.com/GSkG3vtpAO — RED ARGENTINA DE PARKINSON Rapark (@Redargparkinson) September 20, 2026

La levodopa es considerada desde hace décadas uno de los tratamientos fundamentales para la enfermedad de Parkinson. Habitualmente se administra en combinación con carbidopa, una sustancia que mejora su aprovechamiento por parte del organismo y permite reducir efectos adversos.

Según fuentes del sector farmacéutico consultadas por LA NACION, en la Argentina existen actualmente tres laboratorios que comercializan formulaciones de levodopa/carbidopa.

Esas mismas fuentes señalaron que Pfizer concentra aproximadamente el 65% de las ventas mediante la marca Lebocar. El resto del mercado se distribuye entre otros laboratorios nacionales: “Es imposible que puedan escalar la producción al doble o triple en pocas semanas”, explicaron a LA NACION desde el sector farmacéutico respecto de las firmas locales.

No obstante, ante la consulta sobre si existían medidas previstas frente al desabastecimiento de levodopa/carbidopa, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación respondieron que uno de los laboratorios nacionales iba “a duplicar su producción”.

La Red Argentina de Parkinson sostuvo que la situación era "un grave problema sanitario”

Esta tarde, un nuevo comunicado de Pfizer trae alivio para los pacientes y sus familiares. “Pfizer informa que el suministro de LEBOCAR® en Argentina, afectado por demoras en la manufactura, se normalizará antes de lo previsto. De acuerdo con la información actualmente disponible, se estima que el abastecimiento del medicamento para el Parkinson LEBOCAR® 250 se normalice a principios de noviembre de 2026 y la presentación de LEBOCAR® 100 lo haga hacia fines del mes de diciembre de este año", afirma.

Desde el laboratorio dijeron que continúan “trabajando arduamente para restablecer la provisión” y recomendó que, ante cualquier duda, los pacientes o allegados consulten con su médico tratante para recibir orientación sobre la continuidad de su tratamiento. “Para consultas adicionales de pacientes y profesionales de la salud, les pedimos comunicarse al canal de información médica de Pfizer al 0800-266-7902″, recomendó la farmacéutica.

La terapia de referencia

Según explicó a LA NACION el neurólogo José Luis Etcheverry, neurólogo especialista en enfermedad de Parkinson y enfermedades raras, la levodopa sigue siendo la terapia de referencia para la enfermedad de Parkinson y no debe suspenderse de manera abrupta.

“La levodopa actúa sobre los receptores dopaminérgicos, que son fundamentales para mantener la funcionalidad motora, anímica y conductual de los pacientes. Por eso no se puede interrumpir de golpe”, señaló.

El especialista aclaró que además de Lebocar se comercializan Parkinel, que también combina levodopa y carbidopa, y Madopar, que contiene levodopa asociada a benserazida. “A los fines prácticos cumplen la misma función. Hay pacientes que toleran mejor una marca que otra, pero no existe una diferencia que impida reemplazarlas”, indicó.

También explicó que, cuando escasea una determinada presentación, los médicos suelen adaptar las dosis utilizando comprimidos de distinta concentración para mantener la cantidad de levodopa indicada en cada tratamiento. Y agregó que, en los casos más complejos, existen otros grupos de fármacos que pueden utilizarse como alternativa. Sin embargo, advirtió que esos reemplazos deben ser evaluados por un profesional.

“La levodopa es una medicación de alta potencia y muchas veces los otros tratamientos no logran el mismo resultado clínico o pueden presentar más efectos adversos en determinados pacientes”, sostuvo.

Habitualmente, los cambios de medicación, las modificaciones de dosis o la suspensión del tratamiento pueden afectar el control de síntomas como la lentitud de movimientos, la rigidez y los temblores característicos del Parkinson..