A cinco años de concluir su tarea al frente del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Uruguay, uno de los máximos referentes internacionales de la ciencia de ese país está convencido del valor agregado que ese sector puede aportar a un gobierno para decidir sobre problemas tan complejos como pobreza, empleo, educación y salud, cohesión social, seguridad, ambiente o hasta transformación digital. Para eso, Rafael Radi sostuvo que es clave para el sistema científico construir confianza pública, transparencia, credibilidad y diálogo con la sociedad y la política. “La ciencia da sustento a la democracia”, afirmó, de hecho, durante un encuentro en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Creado en abril de 2020 por la pandemia de Covid, el GACH funcionó 15 meses, en los que elaboró 90 informes técnicos para asesoramiento presidencial que están disponibles online. Participaron 58 investigadores de distintas disciplinas científico técnicas y su mecanismo de trabajo sigue siendo objeto de estudio, con publicaciones en revistas como Nature Medicine o Plos ONE.

“No trabajamos para el gobierno; trabajamos como científicos con el gobierno para la sociedad. Porque el último destinatario era la población, nuestros familiares, amigos, hijos”, resumió Radi, que fue el coordinador general del GACH y es director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Presidió la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay e integra, como miembro extranjero, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Pontificia de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina argentina, entre otras.

La conducción del grupo asesor incluía al gastroenterólogo Henry Cohen, responsable de las recomendaciones sanitarias y preventivas, y el matemático Fernando Paganini, a cargo de modelos y ciencia de datos. “La pandemia no era un problema de infectólogos solo, ni de epidemiólogos solo”, diferenció Radi.

En las conferencias de prensa del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Uruguay, los tres coordinadores daban a conocer las recomendaciones de los informes técnicos presidenciales. De izquierda a derecha, los científicos Fernando Paganini, Rafael Radi y Henry Cohen. Ricardo-Rey-Fernandez

Los tres pidieron independencia y autonomía científico académica. Lo mismo hicieron con la difusión de los informes técnicos a las 48 horas de entregarlos. El grupo daría la mejor evidencia disponible, pero la decisión sería política. En una reunión vía zoom que duró cuatro horas, los convocados al GACH acordaron dos criterios objetivos para concluir el asesoramiento oficial: alcanzar más del 50% de la población vacunada y lograr el desacople entre movilidad y nivel de contagios, lo que sucedió en junio de 2021. Para entonces, ya se habían abierto las escuelas.

Nueve de cada 10 uruguayos aprobó el trabajo del GACH en una encuesta nacional, aun tras desagregarlo por afinidad política partidaria.

“La pandemia nos alertó sobre un derecho humano que estábamos ejerciendo escasamente, el derecho a la ciencia”, dijo Radi, en aquel momento, al recibir el Premio de la Presidencia de la República a la Labor Científica y Cultural. Volvió a repetirlo en el encuentro que moderó Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Además del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, participaron Marco Antonio Zago, exrector de la Universidad de San Pablo y presidente de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de San Pablo, y Rosa Devés, exrectora de la Universidad de Chile. Hablaron sobre el valor de la ciencia.

Doble desafío

La Ley de Presupuesto 2025-2029 uruguaya, que rige desde enero, incluye la creación de un Consejo Asesor Científico Honorario (CACH). ¿Su tarea? Aportar “evidencia y metodología científica a la toma de decisiones de alto nivel”, describe la norma.

El científico uruguayo Rafael Radi durante su presentación en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA Gentileza UBA

“Hay un conjunto de temas [de la administración del Estado] que tienen una complejidad para su entendimiento y su resolución que es relativamente grande. Estamos hablando de temas sanitarios, como fue la pandemia, pero también del cambio climático, el déficit hídrico, la pobreza o la seguridad pública, que son temas que son multidimensionales, en los que la mirada política o ideológica sola no alcanza para entenderlos y resolverlos”, explicó Radi a LA NACION. “Y es ahí donde, desde la academia se puede aportar a la toma de decisión, con la aplicación del método científico, el uso de datos objetivos, no de impresiones, y la experiencia comparativa de otros países –continuó–. Todo eso puede ser curado y presentado a la política de una forma que ese conocimiento se pueda transferir, sea entendible, a través del asesoramiento científico. Así lo viví con el equipo en la pandemia.”

Toda consulta oficial pasaba por dos etapas: una era el análisis y la síntesis de la información y, otra, la transferencia. “Hay que poder y saber hacerlo de una forma que sea transparente, que no le quite riqueza a la evidencia científica, pero que pueda comprenderlo una persona que es un abogado o un economista, un senador o un diputado, que no tienen formación científica –detalló Radi–. Ahí hay un doble desafío: que al gobernante le llegue información de calidad y la comprenda, pero también que confíe en que lo que recibe es objetivo y no es parte de ningún tipo de agenda político partidaria. Esta preocupación está latente el 100% de las veces. Cuando aquello se logra, los funcionarios hacen un clic y se dan cuenta de que ganan una herramienta poderosísima de alguien que, además, no les está compitiendo en su centro de acción”.

En julio de 2021, el entonces presidente uruguayo Luis Lacalle Pou distinguió a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) al finalizar su tarea Alvaro Salas

Otra pauta de trabajo de peso tuvo que ver con delimitar responsabilidades en el camino. Ellos reunían la mejor evidencia y la transferían. El gobierno decidía. “Y esa tranquilidad –dijo– se la dimos siempre al presidente de la República [por Luis Lacalle Pou], al equipo de gobierno y, también, a la oposición”, además de mencionarlo en conferencias de prensa. “Si las autoridades toman la evidencia o no, ya eso es un costo político”, continuó. “Como grupo asesor, nos mantuvimos en una línea de objetividad”, refirió.

Efectos inesperados

Si bien en Uruguay ya se había dado un acercamiento entre el poder político y la academia, la creación del GACH fue la primera vez que ocurrió para un asesoramiento concreto. Y lo hizo con efectos inesperados: la población conoció un sistema científico, institutos e investigadores formados y reconocidos por su producción, en lugar de descubrimientos aislados. “Era algo que nos había costado mucho”, contó Radi. Con eso, la opinión pública empezó a exigirle al sistema político más apoyo y creció la matrícula de estudiantes que ingresaron a carreras científicas, según refirió.

Esa tendencia se afianza con interacciones entre la academia y el Estado “más estructuradas”, con pedidos de evidencia científica del Parlamento y el Poder Judicial sobre temas sensibles “para poder generar políticas públicas informadas –explicó el investigador–. En mayor o en menor grado, se dieron cuenta que tienen que conversar con la academia. Y, desde la academia, hay que darse cuenta que también hay que responder. Es muy importante que las universidades y los centros de investigación a través de sus científicos respondan de forma objetiva, porque los gobiernos cambian y las carreras científicas duran décadas. Cada uno luego vota lo que quiera, pero la credibilidad hay que mantenerla y eso es un trabajo que hay que hacer todos los días.”

Encuentro en la UBA sobre el valor de la ciencia. De izq a der: Rosa Devés (exrectora de la Universidad de Chile), Marco Antonio Zago (exrector de la Universidad de San Pablo), Ricardo Gelpi (rector de la UBA), Rafael Radi (excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Uruguay) y Pablo Evelson (decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica) Gentileza Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA

La decisión de hacer pública la información aportada a las autoridades partió de los científicos. El gobierno se reservaba 48 horas de exclusividad para analizar las recomendaciones. “Eso fue generando mucha confianza. Por primera vez en mi carrera científica escuché ciudadanos que decían que era lo que les transmitíamos. Ahí empezamos a entender que comunicar bien era importante; que transmitir transparencia y confianza era importante. El equipo de trabajo solo lo coordinábamos nosotros y a los informes no se les modificaba ni una coma: ese acuerdo con la Presidencia fue absolutamente respetado”, destacó. “Eso, también, habló muy bien de la democracia uruguaya. Tampoco la oposición nos pedía nada que tuviera que ver con alterar nuestro trabajo. Los tres coordinadores de alguna forma blindábamos el proceso. No había agendas ocultas ni posibilidad de que eso existiera y eso generó una gran transparencia”, agregó.

-¿Cómo se eligen a los científicos para asesorar a un gobierno con la política de por medio y, también, los egos?

-Nunca conversamos en qué área del espectro ideológico estaban los investigadores porque lo que une debe ser la tarea. Lo que en aquel momento decidimos es que debían darse dos condiciones: excelencia científica y excelencia humana, con capacidad de trabajo en equipo y evitar el protagonismo porque no había tiempo para eso. Hicimos una selección entre los tres coordinadores y hablamos con cada uno: les planteamos cuáles eran las directivas, que se trataba de un trabajo para el país, independiente de la política partidaria, y que iba a ser acotado en el tiempo, que al terminar la tarea nos íbamos todos y, además, le agregamos la palabra con la letra H al final porque el trabajo era ad honorem, dentro del cargo que cada uno tenía en sus instituciones. Fue sensacional porque eso descomprimió todo.

-Es evidente que hicieron una autocrítica fuerte…

-Cuando se trata del asesoramiento científico, hay que manejarse con la mayor objetividad posible y, en ese sentido, los científicos somos el último recurso. Desde las academias y la universidad tenemos un trabajo permanente por hacer: recordar el conjunto de valores o ethos científico. Lo que va a prevalecer es la credibilidad, la transparencia y la confianza. Y, eso, solo se construye en el día a día.