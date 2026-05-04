Aparecieron el bebé de cuatro meses y su mamá en Río Negro tras 72 horas de búsqueda

Camila Belén Montesino (27 años) y su hijo Carlos Amir (de cuatro meses) fueron encontrados en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.

Este lunes a media mañana, tras las tareas realizadas por la Policía provincial en conjunto con el Ministerio Público Fiscal (MPF), la mujer se presentó en la Comisaría 31 acompañada por su hijo y un familiar.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, dispuso que ella y el bebé sean examinadas por un médico y notificó de la aparición a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como al Juzgado de Familia de Rincón de los Sauces, para que desde esos ámbitos se adopten las medidas que consideren pertinentes.

Ante la aparición de ambas personas, el protocolo “Alerta Nati” emitido por la Policía provincial fue dado de baja; por este motivo se solicita a la comunidad y a los medios de comunicación retirar las imágenes que fueron difundidas en las diversas plataformas.

La madre y su bebé de cuatro meses habían sido vistos por última vez en la localidad neuquina de Rincón de los Sauces. Se presume que la joven de 27 años se habría fugado de un hospital local luego de que ella y su hijo dieran positivo de cocaína.

Alerta Nati

Creada por la Ley Provincial N° 2.705, la “Alerta Nati” es un sistema de emergencia ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Su objetivo es activar una red de difusión rápida y segura para localizar al menor desaparecido.

La norma permite publicar imágenes y datos personales en medios de comunicación y redes sociales, facilitando la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía.

La ley lleva el nombre de Natalia Ciccioli, una joven de 12 años desaparecida en San Martín de los Andes el 16 de enero de 1994, cuyo paradero aún hasta hoy es desconocido.