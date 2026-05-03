Un incendio en un hotel en el microcentro obligó a evacuar a 100 personas

Un incendio se desató durante la madrugada de este domingo en un hotel del microcentro porteño. El hecho ocurrió en el HR Luxor, ubicado en la Avenida Roque Sáenz Peña al 800, entre Esmeralda y Sarmiento, apenas pasada la medianoche.

El fuego se originó en una habitación del noveno piso. Fuentes del SAME confirmaron a LA NACION que más de 100 huéspedes debieron ser evacuadas de urgencia.

Incendio en microcentro

Un total de seis personas -cuatro mujeres y dos hombres- recibieron atención médica en el lugar, aunque no fue necesario su traslado a hospitales.

El fuego se originó en una habitación del noveno piso

En el lugar se desplegó un importante operativo que se extendió por más de dos horas. Contó con la participación de cinco dotaciones de los Bomberos de la Ciudad y voluntarios de Puerto Madero, y personal de la Policía, Defensa Civil y Tránsito.

Un incendio en Microcentro

Incendio en la UBA

Un incendio en la UBA el lunes pasado obligó a evacuar el edificio y dejó dos hospitalizados.

El fuego se inició de forma generalizada en dos contenedores de residuos situados en un pulmón a cielo abierto aproximadamente 10x5 metro del patio interno del establecimiento, según precisaron fuentes policiales a LA NACION.

Las llamas fueron combatidas inicialmente por trabajadores del establecimiento mediante una red fija contra incendios. Tras el arribo de los Bomberos, las tareas se reforzaron con el despliegue de líneas de 38 y 63,5 milímetros, lo que permitió controlar rápidamente el foco ígneo.

El fuego se originó en un contenedor ubicado en un patio interno del establecimiento educativo

Ante la emergencia, las autoridades universitarias activaron de inmediato el protocolo de evacuación y procedieron a desalojar el edificio de planta baja y cuatro pisos.

Personal del SAME trasladó a dos hombres de 32 y 47 años al Hospital Ramos Mejía por cuadros de inhalación de humo, mientras que un tercer afectado, de 45 años, fue asistido en el lugar.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales indicaron a este diario que las actividades, tanto académicas como administrativas, se retomaron a las 13 y que el edificio no sufrió “daños graves”. Asimismo, añadieron que se inició una investigación para determinar las causas del incendio.