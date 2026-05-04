El invierno podría ser “más benévolo” que lo normal en todo el país

De acuerdo con el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cada rincón del territorio argentino podría vivir un invierno más cálido de lo normal. El mapa entero del país está pintado de rojo, aunque eso no significa que se vivirá un “veranito” prolongado, sino que podría experimentarse una época fría más benévola.

El aumento de temperatura camina hacia la misma dirección en casi todo el país, pero con una probabilidad ligeramente menor en todo lo que no sea el norte de la Argentina. Hay hasta un 45% de posibilidades de que esto suceda en el resto de las provincias. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esto puede significar temperaturas medias que superen los 14°C, que sería la media entre mayo, junio y julio. Esto se traduciría en máximas que podrían escalar hasta los 20°C en estos meses invernales.

Aunque todo el país puede vivir esto, las zonas con mayor probabilidad están en las provincias del norte, incluyendo a Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. De acuerdo con el reporte de la institución científica, en aquellas provincias existe hasta un 50% de probabilidad de vivir temperaturas más calientes de lo normal. Pensemos que en el norte la temperatura media entre mayo y julio ronda los 16°C y el calor podría romper el techo de los 25°C.

El pronóstico para mayo, junio y julio del SMN indica temperaturas más cálidas para este invierno SMN

En el resto del país la situación puede variar. Pero la anomalía de temperatura de estos meses podría representar una buena noticia para las zonas más frías del país. Santa Cruz y Tierra del Fuego, por ejemplo, experimentarían temperaturas menos agresivas. Allí la mínima promedio es de -2°C durante julio, el mes con la temperatura más baja en todo el país.

Además de esto, según el SMN, se esperan en el centro y sur del país precipitaciones mayores a lo normal. Diferente es la situación de Cuyo y del NOA, en donde están entrando en la época de secas, y también en Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, donde el pronóstico marca menos lluvias de lo normal. En el documento del SMN aclaran que esto se debe a procesos propios de las dinámicas atmosféricas y no se vincula con el posible Súper El Niño que organismos meteorológicos internacionales han anunciado como una probabilidad para este año.

Además de la temperatura, el SMN pronostica también mayor precipitación en casi todo el país SMN

Súper El Niño

De acuerdo con expertos consultados, esa frase debe quedarnos grabada a la hora de pensar en siquiera una pequeña posibilidad de que experimentemos un súper El Niño. De acuerdo con recientes informes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de los Estados Unidos, existen probabilidades de que esto suceda, pero los científicos piden cautela, dado que falta al menos un mes para tener definiciones contundentes.

Las consecuencias, en caso de que suceda, podrían ser lluvias, sudestadas y tormentas extremas. Varios gobiernos provinciales argentinos y hasta inversionistas internacionales están atentos a los nuevos informes e, incluso, algunos ya están tomando medidas preventivas.

Tabla de probabilidad del desarrollo de El Niño en abril de 2026 NOAA

La última vez que en el país se observó una variante extrema de El Niño fue en 1997. Reportajes televisivos de aquel año describen lluvias que en dos días superaron los centímetros cúbicos de agua esperados para todo un mes, campos santafesinos completamente inundados y barrios porteños, como Palermo, bajo el agua.

En aquel entonces, los efectos del cambio climático no eran tan graves, por lo que no se superponían a fenómenos como El Niño o La Niña tal como lo hacen ahora. Es por eso que, de acuerdo con analistas y también con científicos consultados por LA NACION, los impactos sociales y económicos pueden escalar, especialmente en países como la Argentina, cuya producción depende estrechamente de la actividad agropecuaria.

La temperatura para la semana

En tanto, esta semana será en su mayoría más cálida de lo previsto para esta época del año. Hoy se esperan máximas de 21°C y mínimas de 16°C en el AMBA. Esto escalará hasta el jueves, cuando se espera una máxima de 24°C, pero con pronóstico de lluvias. Hasta ese día predominará viento norte que menguará la inclemencia del frío. Sin embargo, el fin de la lluvia vendrá acompañado de un viento sur que provocará un descenso de las temperaturas, al menos hasta el domingo.

Será un fin de semana ventoso y diáfano, con mínimos de ocho grados para el viernes y el sábado. El día más frío de la semana será el domingo, en el que se espera una mínima de 6°C.

Por otra parte, hoy el SMN declaró alerta amarilla en casi todas las provincias cordilleranas por viento. Esto incluye a Chubut, Río Negro, Neuquén, San Juan, San Luis y parte de La Rioja.