Activan en Neuquén la Alerta Nati por la desaparición de una madre y su bebé de cuatro meses

Una madre y su bebé de cuatro meses son intensamente buscados tras haber desaparecido el viernes pasado en la localidad neuquina de Rincón de los Sauces.

Según informó la Policía de Neuquén y medios locales, la joven de 27 años identificada como Camila Belén Montesino y el chico, Carlos Amir Jeremy Araya, fueron vistos por última vez en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, se activó la Alerta Nati, el sistema de búsqueda inmediata para menores de 18 años en la provincia.

La Policía de de Neuquén difundió en redes sociales la apariencia de la mujer y el bebé.

Respeto a la madre, detallaron que se trata de una joven “de tez blanca, cabello castaño claro y ojos oscuros, de contextura robusta y 1,60 metros de altura”. Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que llevaba.

En cuanto al nene, precisaron “tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto”.

La policía especificó que cualquier información debe reportarse inmediatamente a la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces o a la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 (teléfono 299-4210369).

Alerta Nati

Creada por la Ley Provincial N° 2.705, la “Alerta Nati” es un sistema de emergencia ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Su objetivo es activar una red de difusión rápida y segura para localizar al menor desaprecido.

La norma permite publicar imágenes y datos personales en medios de comunicación y redes sociales, facilitando la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía.

La ley lleva el nombre de Natalia Ciccioli, una joven de 12 años desaparecida en San Martín de los Andes el 16 de enero de 1994, cuyo paradero aún hasta hoy es desconocido.