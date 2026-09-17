Apareció muerto un puma que había sorprendido a los vecinos de Luján de Cuyo tras pasearse en el centro de la ciudad

Agentes de la Policía Rural de Mendoza encontraron muerto este jueves a un puma en el canal Cacique Guaymallén, en Luján de Cuyo. Las autoridades buscaban al animal desde la semana pasada, cuando distintos vecinos de la zona lo vieron circular por el centro de la ciudad. Los especialistas sospechan que se ahogó.

El hallazgo ocurrió durante la mañana, luego de varios días de rastrillaje en el cauce. Las autoridades de la provincia buscaban al puma desde el pasado viernes, cuando un vecino alertó sobre la presencia de un cadáver en la corriente.

La fuerza del agua impidió rescatarlo en ese momento, pero finalmente los agentes policiales y personal del Departamento de Fauna Silvestre retiraron el cuerpo y lo trasladaron al Ecoparque Mendoza. El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, explicó que allí harán estudios para precisar las causas de muerte y evaluar su estado sanitario.

El video que compartieron los vecinos de la zona

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente se indicó que los análisis también servirán como fuente de información para la asistencia de otras especies. La hipótesis principal sugiere que el animal cayó al agua y murió ahogado, aunque la información oficial aún no confirmó el motivo del fallecimiento.

Se estima que el recorrido del animal comenzó en la zona de Blanco Encalada y continuó cerca del Dique Cipolletti y el camping Los Pinos, según informó el medio local Diario UNO. Durante su trayecto por el área, distintas cámaras de seguridad lo registraron mientras cruzaba la calle Chile, a metros de la Rotonda de la Virgen, en el centro de la ciudad.

Especialistas en fauna confirmaron que el ejemplar tenía un comportamiento evasivo y descartaron que haya estado en cautiverio en el pasado. Además, las autoridades advirtieron que no pueden confirmar si todas las apariciones correspondieron al mismo animal, por lo que no descartan que exista otro puma joven en la zona.

Qué hacer en caso de encontrar un puma

El veterinario Marcelo Zysman explicó en LN+, punto por punto, los riesgos que representa la existencia de este tipo de animales sueltos en zonas urbanas y qué hacer si eventualmente alguien se cruza con ellos.

“Lo que hay que hacer esencialmente es no hacerse el Rambo, no hacerse el Terminator, no poner ningún tipo de trampa de nada. Hay que permanecer quieto, tranquilo, e intentar resguardarse, pero de una manera prudente”.

Además, agregó: “El animal sabe que no está en su entorno. Lo mismo, salir corriendo es darle la ventaja del salto. El puma puede saltar 3 metros de largo, entonces, tranquilos. Y en cuanto el animal intenta irse, ahí empezar a retroceder con cuidado”.

En el caso de la provincia de Mendoza, cuentan con el Protocolo de Acción y Rescate de Puma en ciudades y cascos urbanos, que recomienda específicamente no acorralar al animal, resguardar a las mascotas y llamar al 911.