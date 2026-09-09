Una zorrita colorada recuperó su libertad en los paisajes de la Puna jujeña tras un intenso proceso de rehabilitación. El animal había sido atropellado en las cercanías de Abra Pampa, un accidente que estuvo a punto de costar su vida y que reaviva la alerta sobre la necesidad de respetar los límites de velocidad al circular por las rutas de la provincia.

Reinsertaron a una zorra colorada en Jujuy: había sido atropellada en la ruta

El rescate comenzó cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia del animal herido y dieron aviso a las autoridades del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. Tras el alerta, personal de Parques Nacionales se coordinó de inmediato con el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial para concretar su traslado y asistencia médica.

Según explicaron los especialistas a cargo de la recuperación, la hembra presentaba una fractura en una de sus extremidades. Fue intervenida quirúrgicamente y sometida a meses de cuidados intensivos para asegurar que pudiera volver a desenvolverse por sus propios medios en su hábitat natural.

Finalmente, el equipo de rescate trasladó a la zorrita hacia un sector alejado del casco urbano de Abra Pampa. La elección del sitio no fue al azar: se buscó una zona segura para evitar que vuelva a correr riesgo de ser atropellada o que tome contacto con personas y perros domésticos. Tras abrir la caja de transporte, el ejemplar se adentró a toda velocidad en el paisaje autóctono, dando por finalizado con éxito el operativo.

Desde los organismos involucrados destacaron la importancia del aviso oportuno de la comunidad y reforzaron el llamado a la concientización de los automovilistas. “Ver a esta zorrita colorada recuperar su independencia nos llena el corazón, pero su historia pudo haber sido muy distinta”, expresaron, recordando que la protección de la fauna autóctona es una responsabilidad compartida que empieza en el manejo prudente al volante.