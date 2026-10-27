Apelan el sobreseimiento de Milei por el caso $LIBRA; el rojo por turismo fue de US$918 millones en el tercer trimestre

Apelan el sobreseimiento de Milei por el caso $LIBRA con cuestionamientos al proceder del juez y del fiscal . Uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo apeló la decisión judicial, pidió que se revoque y que continúe la investigación con duros cuestionamientos al juez y al fiscal a cargo de la causa. El inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, se convirtió en el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la investigación y se espera que otros afectados se presenten durante esta semana.

Uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo apeló la decisión judicial, pidió que se revoque y que continúe la investigación con duros cuestionamientos al juez y al fiscal a cargo de la causa. El inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, se convirtió en el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la investigación y se espera que otros afectados se presenten durante esta semana. El rojo por turismo fue de US$918 millones en el tercer trimestre del año . Hubo poco más de 1.026.000 argentinos que viajaron al exterior y gastaron alrededor de US$1595 millones. Mientras tanto, llegaron casi 690.000 turistas extranjeros al país por barco y avión y gastaron cerca de US$677 millones, según datos del Indec. De todas formas, la cantidad de argentinos que viajaron fuera del país se redujo frente al año anterior.

Hubo poco más de 1.026.000 argentinos que viajaron al exterior y gastaron alrededor de US$1595 millones. Mientras tanto, llegaron casi 690.000 turistas extranjeros al país por barco y avión y gastaron cerca de US$677 millones, según datos del Indec. De todas formas, la cantidad de argentinos que viajaron fuera del país se redujo frente al año anterior. Avanzan los preparativos por la llegada del Papa al país . En el barrio porteño de Palermo comenzaron los primeros cortes de calle para montar las estructuras desde donde León XIV va a oficiar una misa. La visita del Papa en la Argentina se va a desarrollar desde el 8 al 11 de noviembre, mientras que las restricciones al tránsito se van a extender hasta el 14 de noviembre.

En el barrio porteño de Palermo comenzaron los primeros cortes de calle para montar las estructuras desde donde León XIV va a oficiar una misa. La visita del Papa en la Argentina se va a desarrollar desde el 8 al 11 de noviembre, mientras que las restricciones al tránsito se van a extender hasta el 14 de noviembre. Israel celebra las primeras elecciones generales después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 . Las encuestas ubican al actual primer ministro Benjamin Netanyahu y al exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot como los principales protagonistas de la jornada. Cerca de 7,3 millones de ciudadanos judíos, musulmanes, cristianos, drusos y de otras comunidades tienen derecho a votar a partir de los 18 años.

Las encuestas ubican al actual primer ministro Benjamin Netanyahu y al exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot como los principales protagonistas de la jornada. Cerca de 7,3 millones de ciudadanos judíos, musulmanes, cristianos, drusos y de otras comunidades tienen derecho a votar a partir de los 18 años. Harry Kane ganó el Balón de Oro. El delantero inglés de 33 años resultó ganador de la distinción de la revista francesa France Football, cuya ceremonia se celebró en Londres por primera vez en la historia de la premiación. Leo Messi, ganador ocho veces de este premio, no asistió a la ceremonia: quedó quinto detrás de Mbappé, Yamal y Rodri.

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